Las Setas de Sevilla vibran con el cierre del Circuito 3x3 CaixaBank

Este sábado 25 de octubre, las Setas de Sevilla acogió la última parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2025, que ha recorrido numerosas ciudades de todo el país y que empezó y termino en Andalucía, pues el primer evento tuvo lugar en Almería. Una ocasión para que los aficionados y jugadores de distintos clubes de la provincia tuviesen la oportunidad de jugar en un sitio tan emblemático como las Setas y donde pudieron competir jugadores de todas las edades, desde mini basket hasta senior tanto en categoría masculina como femenina en un circuito que se disputó en cuatro pistas.

Para la ocasión, el acto contó con la presencia del director de las Setas de Sevilla, Pedro Parrilla; Dani Pozo, director del área de negocio de Sevilla Capital; Aníbal Méndez, delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Sevilla; el vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Personas con discapacidad física; Marcos del Olmo; los embajadores de la federación Raúl Pérez y Carlos Jiménez, además de Fernando Romay.

El primero en tomar la palabra fue Pedro Parrilla, que dio la bienvenida a las Setas de Sevilla a los invitados y participantes y afirmó la renovación para que el circuito vuelva a la ciudad en los próximos años: "Firmamos otros 13 años de colaboración de la mano de la Federación Española de Baloncesto (RFEB) y CaixaBank".

El siguiente en realizar declaraciones fue Dani Pozo: "Ya este año es muestra del compromiso, tenemos el deporte por el motor, por transformación social, por esa capacidad para transmitir valores como el esfuerzo, la superación, el trabajo de equipo y también agradecer, por supuesto, a Pedro Azotan y al Ayuntamiento para que sea posible todo esto".

"El baloncesto en Sevilla está muy vivo, no hay más que ver la cantidad de asistentes que han venido y contento de que hayamos venido aquí a Sevilla para seguir promocionando baloncesto con un torneo como este", comentaba Aníbal Méndez.

Marcos del Olmo comenzó su intervención agradeciendo a los chicos de Vista Azul por su asistencia y a CaixaBank porque "sin ellos no sería posible" y a la RFEB por su generosidad. Tras los agradecimientos paso a valorar los méritos de la selección española de 3x3: "Hace una semana la selección española masculina fue campeona de Europa por primera vez. O sea que estamos muy contentos después de 3 años llegar a la final y haber sido campeones de Europa y nuestras chicas quedaron terceras con medalla de bronce".

A continuación llegó el turno de palabra de una leyenda del Caja San Fernando, Raúl Pérez, que defendió la camiseta del club hispalense durante doce temoporadas en dos etapas diferentes. "Yo llevo más de media vida practicando jugando y dirigiendo baloncesto y el hecho de ver en mi ciudad la cantidad de gente que hay, desde los más pequeños, es un placer", comentaba el ex jugador natural de Carmona sobre la cantidad de niños que estuvieron presentes en el circuito.

Carlos Jiménez, campeón del mundo en 2006 y plata olímpica en los Juegos de Pekín en 2008 tampoco perdió la oportunidad de hacer unas declaraciones: "Son muchos años realizando este evento, gracias por invitarme y contar conmigo. El baloncesto ha sido mi vida y me alegro que al fin y al cabo el baloncesto sigue vivo. Esta ciudad siempre ha sido un medio de baloncesto como ha dicho el alcalde hoy".

Por último tuvo lugar la participación de Fernando Romay, leyenda del baloncesto español. "Gracias a todos los voluntarios, a los árbitros que están aquí porque sin los árbitros no se pueden hacer, a los organizadores de la La Federación Andaluza, de la Federación Sevillana, que son los que están haciendo todos los cuadros para que esta competición, aunque es participativo, tenga un poco de carácter competitivo, pero la competición mola llevada bien, como se está llevando aquí", apreciaba sobre la organización del torneo, aunque quiso hacer inciso: "Llevan cuatro meses por toda España llevando este evento, metiéndolo en sitios donde es imposible, subir todo esto hasta aquí no es fácil", afirmaba sobre la organización. "Esto tiene pasado, llevamos 13 años y esperemos que tenga futuro", concluía.

Posteriormente pasaron a lanzar un triple solidario en ayuda a una asociación de niños con discapacidad.