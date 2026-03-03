EL TIEMPO
Los futbolistas del Getafe celebran el triunfo en el Santiago Bernabéu.
Los futbolistas del Getafe celebran el triunfo en el Santiago Bernabéu. / AFP7 | Europa Press

Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Getafe

Feo borrón de lunes del Real Madrid (0-1)

El Getafe se impuso este lunes en el Santiago Bernabéu al Real Madrid (0-1) gracias a un gol en un disparo de primeras desde la frontal del área en el minuto 39 del uruguayo Martín Satriano que deja al equipo blanco a 4 puntos del líder, el Barcelona.

El Real Madrid tuvo dos ocasiones de peligro en la segunda mitad, en remates del alemán Antonio Rüdiger en el minuto 73 y del brasileño Rodrygo Goes en el 80, pero se marcharon desviados.

Además, el argentino Franco Mastantuono, del Real Madrid, fue expulsado por roja directa en el minuto 95, mientras que Adrián Liso, del Getafe, también vio la cartulina roja, en su caso por doble amarilla, en el 96.

