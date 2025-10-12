MISIÓN
El bético Pablo García, con la mirada perdida, mientras los colombianos celebran su triunfo.
El bético Pablo García, con la mirada perdida, mientras los colombianos celebran su triunfo. / Benjamín Hernández | Efe

Las fotos del España-Colombia sub 20

Neyser Villarreal fulmina la remontada y el sueño español en el Mundial sub 20 (2-3)

Redacción Deportes

Talca (Chile), 12 de octubre 2025 - 01:17

La selección española sub 20 ha quedado eliminada del Mundial sub-20 de Chile al perder por 2-3 ante la de Colombia en los cuartos de final con un triplete de Neiser Villarreal en el Estadio Fiscal de Talca.

Villarreal adelantó a Colombia en el m.38, pero España dio la vuelta al marcador con los tantos de Rayana Belaid (57) y Jan Virgili (60). Villarreal sentenció el duelo con dos goles más, en los minutos 65 y 89.

