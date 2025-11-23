El equipo español escucha el himno antes de comenzar la final en Bolonia.
El equipo español escucha el himno antes de comenzar la final en Bolonia. / Elisabetta Baracchi | Efe

Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España

Cobolli despierta a España del sueño de la Copa Davis

Carreño claudica ante Berretini e Italia suma su primer punto en la final

Italia se coronó campeona de la Copa Davis por tercer año consecutivo tras su victoria ante España (2-0) en la gran final de Bolonia, ciudad que llevó en volandas a Matteo Berrettini y Flavio Cobolli para superar a Pablo Carreño y Jaume Munar en una edición que se adjudicó sin Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, sus mejores bazas.

Italia es la dominadora del tenis actual. Campeona por tercera vez consecutiva, cuarta en su historia. También doble campeona de la Billie Jean Kean.

Y lo hizo, en este caso, con una suerte de 'Unidad B'. Sin Sinner y sin Musetti. Sin ceder un solo punto en toda la eliminatoria. Con Simone Bolelli, Berrettini y Cobolli ganaron sus tres partidos. En cuartos, en semis y en la gran final.

Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
1/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
2/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
3/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
4/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
5/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
6/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
7/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
8/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
9/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
10/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
11/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
12/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
13/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
14/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
15/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
16/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
17/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
18/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
19/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
20/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
21/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
22/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
23/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
24/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
25/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
26/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
27/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
28/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
29/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
30/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
31/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
32/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
33/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
34/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
35/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
36/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
37/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
38/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
39/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
40/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
41/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
42/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
43/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
44/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
45/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
46/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
47/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
48/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Elisabetta Baracchi | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
49/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
50/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
51/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
52/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
53/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
54/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
55/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
56/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Serena Campanini | Efe
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
57/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
58/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
59/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
60/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
61/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
62/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
63/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / AFP 7 | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
64/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
65/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
66/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press
Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España
67/67 Las fotos de la final de la Copa Davis Italia-España / Massimo Paolone | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats