Vinícius celebra el gol del triunfo madridista contra el Benfica.
Vinícius celebra el gol del triunfo madridista contra el Benfica. / Miguel Lemos | Europa Press

Las fotos del Real Madrid-Benfica

Vinícius sella el pase del Real Madrid a los octavos de la Champions

El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada este miércoles en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80.

El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero acabó siendo eliminado.

Un encuentro del que Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se retiró en camilla en el minuto 77 tras un duro golpe en una acción con su compañero, el francés Eduardo Camavinga.

