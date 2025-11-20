Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis

Los españoles Marcel Granollers y Pedro Martínez completaron este jueves la remontada ante República Checa con una victoria ante Tomas Machac y Jakub Mensik (7-6(8) y 7-6(8)), que selló el pase a semifinales de la Final a 8 de la Copa Davis.
España vuelve a unas semifinales tras 6 años de ausencia. Desde 2019 que no disputa esa ronda. En aquella ocasión, la 'Armada' acabó levantando el título.
Su rival en la penúltima ronda saldrá de la eliminatoria Argentina-Alemania.
1/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
2/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
3/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
4/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
5/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
6/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
7/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
8/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
9/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
10/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
11/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
12/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
13/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
14/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
15/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
16/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
17/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
18/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
19/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
20/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
21/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
22/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
23/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
24/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
25/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
26/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
27/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
28/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
29/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
30/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
31/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
32/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
33/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
34/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
35/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
36/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
37/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
38/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
39/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
40/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
41/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
42/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
43/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
44/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
45/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
46/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
47/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
48/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
49/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
50/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
51/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
52/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
53/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe
54/54Las fotos del triunfo de España sobre la República Checa en la Copa Davis/Elisabetta Baracchi | Efe