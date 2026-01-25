Los futbolistas madridistas celebran el segundo gol de Mbappé.
Los futbolistas madridistas celebran el segundo gol de Mbappé. / Kai Forsterling | Efe

Las fotos del Villarreal-Real Madrid

Dos goles de Mbappé le dan el triunfo a los madridistas en su visita a La Cerámica

Dos goles de Kylian Mbappé en la segunda parte permitieron al Real Madrid ganar en su visita al Villarreal y consolidar su recuperación desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa. Los blancos duermen líderes provisionales a la espera de lo que haga este domingo el Barcelona, que recibe al Oviedo.

Tras una primera parte dinámica y jugada de poder a poder, el conjunto madridista, que recupera la iniciativa en la Liga a la espera del partido del Barcelona, ofreció una versión más solidaria tras el descanso y controló el encuentro, en el que apenas sufrió para conservar su ventaja ante un rival muy fatigado.

