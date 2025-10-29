El Fundación Cajasol Andalucía comienza su camino europeo con el VK Slovan Bratislava

Una nueva cita con la historia para el Fundación Cajasol Andalucía se dará este miércoles en Dos Hermanas a las 19.00 horas. El Club Voleibol Esquimo recibe al VK Slovan Bratislava en el inicio de la CEV Challenge Cup, competición que disputará por tercera temporada consecutiva, un hito histórico en el club nazareno.

Las de Ricardo Torronteras sueñan con sumar un buen resultado en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) para viajar la próxima semana a Bratislava con la firme intención de pasar de ronda. Enfrente estará el actual campeón de la Liga Eslovaca y la Copa de su país. El VK Slovan Bratislava cuenta sus partidos por victorias tras tres jornadas disputadas en su competición liguera y lidera la clasificación con nueve puntos. El pasado año participó en la CEV Challenge Cup, aunque cayó a las primeras de cambio frente al Postdam alemán, equipo que llegó a las semifinales donde fue eliminado por el campeón, la Roma Volley Club. Una competición europea a la que volvió el pasado año desde que la disputase en la temporada 21-22.

El Fundación Cajasol Andalucía ha comenzado la Liga Iberdrola venciendo al CV Emalsa Gran Canaria por 3-2, uno de los equipos más fuertes de la competición. Posteriormente viajó a Menorca para enfrentarse al subcampeón de liga, donde cayó por 3-1 en un igualado encuentro donde tres sets terminaron por diferencia de dos puntos. Este sábado venció con contundencia al CV Sayre CC La Ballena por 3-0 en el pabellón de Los Montecillos ofreciendo una gran imagen a su afición.

El club nazareno espera un gran ambiente de voleibol en Dos Hermanas en lo que promete ser una auténtica fiesta para disfrutar de esta gran competición. El pasado año, la afición pudo vivir uno de los grandes días que se recuerdan en el Club Voleibol Esquimo, donde el equipo de Ricardo Torronteras eliminó a todo un grande europeo como el CV Panathinaikos al vencer 3-1 y forzar el set de oro que cayó del lado nazareno para delirio de todos los asistentes. Ya en la siguiente cita, cayó derrotado por el CV Charleroi de Bélgica pero consiguió pisar por primera vez en su historia los octavos de final de una competición europea.

El crecimiento del Fundación Cajasol Andalucía se refleja en todos estos resultados, así como la estructura del club. Dos Hermanas volverá a disfrutar de la competición europea por tercer año consecutivo y sueña con vivir otra de esas grandes tardes que se recuerden y luchar por seguir compitiendo en la CEV Challenge Cup.

La jugadora Louise Sansó habló en la previa del partido: "Es nuestro tercer año y eso demuestra el compromiso, las ganas y la ilusión que ponemos cada año para clasificarnos y cada vez avanzar en una fase más; sabemos cual es nuestro juego y reforzar esto hará que podamos plantar cara al equipo de Bratislava. Jugar en casa nos da mucha ventaja ya que nos hacemos muy fuertes con la afición que son los que nos ayudan a levantarnos cuando las cosas no están a nuestro favor pero intentaremos mostrar nuestro mejor juego y llevarnos el partido para ir allí y poder avanzar".

El técnico Ricardo Torronteras también realizó declaraciones: "Tenemos máxima ilusión, la competición europea siempre te da visibilidad y te hace subir el nivel y nos tiene que dar esa motivación para tener ese plus que si no lotienes te vas a casa en una eliminatoria. Venimos cumpliendo objetivos, temporada a temporada intentamos dar un paso adelante, la pasada campaña pasamos tres rondas y fue un éxito y con menos no nos conformamos, venir a Europa ya no es una recompensa al año anterior venimos a competir y llegar a lo máximo que nos dé. Todo pasa por ganar en casa, si no vas muy mermado al partido de fuera".