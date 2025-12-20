El Fundación Cajasol Andalucía despide el año ante el DSV Sant Cugat

El Fundación Cajasol Andalucía afronta este sábado a las 18:00 el último partido de 2025. Las nazarenas reciben al DSV Sant Cugat en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos) en un encuentro que supone el inicio de la segunda vuelta de la Liga Iberdrola. Las de Ricardo Torronteras quieren volver a la senda de la victoria en una competición tan igualada.

Con el primer objetivo de la temporada ya cumplido, la clasificación para la Copa de la Reina, el Fundación Cajasol Andalucía ya mira en la Liga Iberdrola por los play off por el título y el primer paso es esta jornada frente al DSV Sant Cugat. Actualmente, el conjunto nazareno se encuentra clasificado en octava posición con 17 puntos, los mismos que el séptimo, Arenal Emevé; y a tan solo dos puntos del cuarto clasificado, el OCISA Haro Rioja Voley. Por otra parte, el DSV Sant Cugat está tercero en la clasificación con 21 puntos, cuatro más que las de Ricardo Torronteras.

Los play off por el título mantienen el formato tradicional de enfrentamientos y siempre se mira la cuarta plaza ya que en unos hipotéticos cuartos de final, los cuatro primeros clasificados jugarán dos partidos en casa: el partido de vuelta y el desempate, de ahí la importancia de quedar en dichos puestos.

El Fundación Cajasol Andalucía llega tras perder 2-3 en casa el pasado sábado frente al CV Melilla, equipo revelación de la primera vuelta de la Liga Iberdrola que está firmando una gran campaña como recién ascendido. Un punto que siempre es importante para la clasificación tan igualada pero que se antojó como insuficiente. El DSV Sant Cugat también cayó derrotado en su visita al Avarca de Menorca por un contundente 3-0 y suma tres derrotas en las últimas cuatro jornadas de competición. Aun así, sigue tercero.