El Fundación Cajasol Andalucía recibe este sábado al CV Sayre CC La Ballena

El Fundación Cajasol Andalucía recibe este próximo sábado a las 18.00 horas al CV Sayre CC La Ballena en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos). Las de Ricardo Torronteras quieren volver a la senda de la victoria y convertir su pabellón en un fortín para seguir sumando en la competición. Tras la victoria en la primera jornada por 3-2 al CV Emalsa Gran Canaria, las nazarenas cayeron el pasado sábado en Menorca en un duelo disputadísimo que se llevaron las locales por 3-1.

Un duro encuentro donde el Fundación Cajasol Andalucía tuvo sus oportunidades de puntuar ante el actual campeón de la Copa de la Reina y subcampeón de la Liga ya que tres de los cuatro sets se cerraron con tan solo dos puntos de diferencia. A pesar de venir de vacío de tierras menorquinas, las de Ricardo Torronteras quieren continuar con el buen juego desplegado las dos primeras jornadas ante dos de los rivales más complicados de la competición y sumar de tres puntos este sábado.

Para ello deberán hacerse fuerte en casa frente a un CV Sayre CC La Ballena que perdió en la primera jornada por 3-0 en su visita a Menorca pero que sumó tres puntos la última jornada disputada al ganar por 3-1 en su pabellón al Feel Voley Alcobendas, uno de los equipos recién ascendidos a la Liga Iberdrola. Una plantilla donde destacan jugadoras como la opuesta Sina Stockmann o la receptora Sullie Sundara como nuevos fichajes, y con viejas conocidas de la competición como la central española Inma Lavado o la líbero Laura Juan.

Ricardo Torronteras, entrenador del Fundación Cajasol Andalucía, valora así la previa del encuentro: “Ahora empieza un momento clave de la Liga ya que nos enfrentamos a un rival directo por meternos en la Copa de la Reina y un futuro playoff, tendremos poco tiempo de descanso ya que el miércoles tenemos Europa y esto sigue sin parar, nuestra afición es clave y la esperamos en el pabellón de Los Montecillos”.

El Fundación Cajasol Andalucía afronta tres partidos en apenas una semana comenzando este sábado en casa frente al CV Sayre CC La Ballena, seguido de la ida de la eliminatoria de la CEV Challenge Cup frente al Slovan de Bratislava el próximo miércoles 29 de octubre a las 19.00 horas, también en el pabellón de Los Montecillos. Por último, tras ello, el 1 de noviembre recibirá en casa al OCISA Haro Rioja Voley a las 12.00 horas. Tres encuentros consecutivos en casa para un gran impulso a la temporada del conjunto nazareno.