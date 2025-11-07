El Fundación Cajasol Andalucía viaja a Lugo tras la resaca europea

El Fundación Cajasol Andalucía viaja a Lugo este sábado y se enfrentará a las 17:00 horas al Arenal Emevé con la firme intención de volver a la senda de la victoria en la tan igualada Liga Iberdrola. Actualmente el equipo se encuentra en quinta posición con seis puntos empatado con otros tres equipos.

Las de Ricardo Torronteras llegan llenas de moral tras la histórica victoria europea conseguida este miércoles en Bratislava. Las nazarenas consiguieron llevarse un durísimo encuentro que se decidió en el desempate y que certificó el pase a la siguiente ronda. Se trata de la primera victoria fuera de casa en Europa en la historia del Club Voleibol Esquimo ya que las anteriores visitas realizadas en las dos temporadas atrás, se habían saldado con 3-0 en contra. Además, ya conoce su rival y será el Dinamo de Apeldoorn de Países Bajos.

El conjunto nazareno quiere volver a sumar tres puntos en una cancha difícil como la de Lugo. El Fundación Cajasol Andalucía cayó derrotado el pasado sábado en casa frente al OCISA Haro Rioja Voley por 2-3 en otro durísimo encuentro que se decidió por detalles y donde dispuso de bolas de partido para llevárselo pero que finalmente cayó del lado visitante. Ahora, tiene el turno de resarcirse con una victoria fuera de casa y así conseguir la primera de la temporada ya que la anterior se saldó con derrota frente al líder, el Avarca de Menorca.

Por otra parte, Arenal Emevé viene precisamente de caer derrotado 3-0 frente a las menorquinas pero realizando un gran encuentro y con sets muy igualados. Tienen un punto menos que las nazarenas gracias a las victorias 3-0 frente al Emalsa Gran Canaria y 3-2 frente al CV Melilla, ambas como local.

La Liga Iberdrola se encuentra en su máxima igualdad posible y una victoria es clave para las aspiraciones de las nazarenas de seguir en la parte alta en esta primera vuelta de la temporada que determina los equipos que participará en la próxima Copa de la Reina que ya conoce sede, Tenerife.