La guasa de los aficionados culés con el eterno lesionado del Barcelona: "Vamos, Dembélé"

La derrota del FC Barcelona en el clásico del pasado domingo frente al Real Madrid (1-2) generó división de opiniones entre la afición culé, que esperó a los suyos a la salida del Camp Nou.

Hubo gritos de ánimo para jugadores como Jordi Alba, Frenkie de Jong o Memphis Depay, que dieron la cara frente al eterno rival pese a la derrota; por el contrario, hubo críticas e incluso insultos para el técnico Ronald Koeman, señalado por los seguidores culés como uno de los grandes responsables del varapalo.

Y en este contexto hubo también hueco para la guasa, con el francés Ousmane Dembélé como protagonista. El extremo, que aún no ha debutado esta temporada tras lesionarse durante la pasada Eurocopa y que es un habitual de la enfermería blaugrana, vio desde la grada el encuentro ante los de Ancelotti. Y hubo algún aficionado que, al ver una ambulancia abandonar el Camp Nou, no dudó en soltar un "vamos Dembélé", desatando las risas del resto de seguidores azulgranas. La escena, captada en vídeo, no tardó en hacerse popular en las redes sociales.

Un poco de humor nunca viene mal para afrontar la difícil situación que vive el Barça, noveno en Liga a seis puntos del liderato y con su clasificación para las eliminatorias de Champions en el aire tras las sonadas derrotas frente a Bayern y Benfica. La mejor noticia para los de Koeman es que Dembélé, por fin, ha vuelto ya a entrenar con el grupo y podría estar cerca de regresar a los terrenos de juego.