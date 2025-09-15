Las hermanas Jiménez-Orta siguen haciendo historia

El puerto deportivo de Águilas (Murcia) se vistió de gala el pasado fin de semana para acoger el Campeonato de España de Triatlón Sprint 2025, donde la carrera femenina tuvo las mismas protagonistas, al igual que en Coruña 2024.

La sevillana Maite Jiménez-Orta (Peñota Dental Alusigma) salió octava del agua, pero pudo enganchar con el grupo principal en el sector de la bicicleta. En la segunda transición tuvo muchos problemas y salió de las últimas a la carrera, sector determinante en el que fue pasando a todas sus rivales hasta llegar a las experimentadas Noelia Juan y Marta Pintanel. Maite se llevó la victoria tras poner un ritmo fortísimo, terminar esprintando y parando el crono en 58:55 tras un apretadísimo duelo en la recta final con Noelia Juan, que llegó apenas un segundo después. Marta Pintanel completó el podio a ocho segundos, repitiendo el cajón de Coruña 2024. Maite cierra un gran año Nacional sumando este título al Nacional Sub 23 Olímpico y la plata Élite.

Por su parte, la menor de las Jiménez-Orta, Cristina (CA Bétera) volvió a dar una nueva exhibición en su despedida de la categoría Júnior en la que dominó su semifinal y controló toda la final para llegar en solitario por delante de las gallegas Marta Novo y Lucía Piñón. Cristina se despide de la categoría ganando los cuatro títulos Nacionales además del Campeonato del Mundo de Duatlón.

Este fin de semana se desplazarán a Francia a competir con sus respectivos equipos en la Liga Nacional francesa.