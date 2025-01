Honores para 'Stellaris' en la primera jornada de carreras del año en Pineda

Sevilla/La primera jornada de la temporada nacional de turf culminó con la disputa del Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla y Copa de España Amateurs. Con un recorrido de 2.200 metros, fue la carrera más destacada del día por el nivel de su programa, en el que brilló Stellaris, montado por Sara Horcajada, amazona revelación de 2024. Entrenado por Guillermo Arizkorreta, para quien supuso la segunda victoria del día, realizó una brillante actuación al salir del pelotón a mitad de carrera y consolidar su liderazgo en la recta final, cruzando la meta con un cuerpo de ventaja sobre Cromatic. Este último, entrenado por Óscar Anaya y montado por Rocío Relaño, también protagonizó una destacada galopada al hacerse con la punta en la última curva, aunque no logró mantener el ritmo del ganador. Sun King, otro de los favoritos, terminó tercero, a un cuerpo de Cromatic.

Pinsapo se impone en el Premio Cruzcampo, válido para Lototurf

La cuarta carrera de la jornada, segunda en relevancia, el Premio Cruzcampo, sobre 1.600 metros y válida para la Lototurf, dejó a los aficionados al turf al borde de sus asientos. Con 10 participantes en pista, se perfilaba como una de las pruebas más disputadas, sin un claro favorito. Finalmente, Pinsapo, montado por Joaquín Gelabert y entrenado por Juan Carlos Rosell para la cuadra Cometa, se alzó con la victoria tras una emocionante lucha en la recta final.

Este pura sangre de 5 años logró despegarse del pelotón en los últimos metros, enfrentándose en una reñida pugna con Ma Grise y Fuera Light, este último considerado uno de los favoritos. La carrera culminó con una ajustada victoria de Pinsapo por corta cabeza, mientras que los otros dos cruzaron la meta ex aequo en el segundo puesto.

El Premio El Corte Inglés, disputado sobre 1.750 metros y reservado para caballos de 4 años en adelante, fue la tercera carrera de la mañana y tuvo como protagonista al favorito, The Whipmaster, quien cumplió con los pronósticos al llevarse la victoria. Montado por Denisa Sirokova, este caballo debutante en España realizó su jugada clave en la salida de la segunda curva, donde superó a Magic Light y Judge Me Not, que habían liderado la competencia desde el inicio. Con un potente galope final cruzó la meta con un cuello de ventaja sobre Magic Light, mientras que Judge Me Not quedó tercero, a medio cuerpo. El ganador arrancó el año dándole un triunfo a su entrenador, el argentino Óscar Anaya, que ha cerrado 2024 con un récord personal de 93 victorias.

La segunda carrera de la jornada, el Premio Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, sobre 1750 metros y reservada para caballos de tres años con proyección en el turf, coronó a Krabi como vencedor tras una actuación magistral. Con Vaclav Janacek en la montura, logró ganar posiciones por el interior en la segunda curva, alcanzando a los favoritos Sila Greca y Raptor Maximus, que habían liderado desde la apertura de cajones. Finalmente, se impuso por medio cuerpo, otorgando la victoria a su propietario, Yeguada Rocío y el primero de sus dos triunfos del día a su entrenador, Arizkorreta. Sila Greca, entrenada por el sevillano Manuel Álvarez y montada por Denisa Sirokova, ocupó la segunda posición, mientras que Raptor Maximus, de la cuadra Galatea Racing, quedó tercero a siete cuerpos.

El Premio Caja Rural y primera de Handicap dividido fue para Muguetajarra, caballo de la cuadra Peguinha que se alzó con la victoria en la primera de las carreras, sorprendiendo a todos tal como lo anticipaban algunos pronósticos. En una emocionante jornada, logró imponerse en la última curva, adelantando al pelotón liderado por Xilorgano, quien había dominado desde la salida. Desillusion, que encabezó brevemente al grupo tras un intenso galope en la recta final, cruzó la meta a medio cuerpo del ganador y confirmando su segunda posición en la carrera.

La jornada cerró con un rotundo éxito de asistencia, confirmando que el turf sevillano sigue atrayendo a una fiel afición, especialmente en las carreras del Real Club Pineda de Sevilla.