La hora de la verdad para el Bádminton Rinconada

Se acabó la liga regular y llega el momento de demostrar quién quiere el título de la TOP10 Liga Iberdrola. Como suele ser habitual el Club Bádminton Rinconada llega otra temporada más a la fase final del campeonato con el objetivo de pasar a la final y luchar por el ansiado decimotercer título de liga. Para ello tendrá que superar antes las semifinales de la competición, en un trepidante encuentro que a buen seguro será igualado. Sin embargo, los rinconeros tendrán una baza muy importante como es el factor campo, una ventaja que consiguieron tras terminar en primera posición del Grupo B de la competición.

Enfrente, para ganarse una plaza en la final por el título, tendrán al Bádminton Oviedo, segundo clasificado del Grupo A y al que se enfrentarán este próximo domingo a las 12:00 en el Fernando Martín. Los ovetenses han conseguido el pase a la fase final tras un último tramo de infarto en su grupo que ha terminado con su clasificación.

En el Grupo A había hasta la última jornada un cuádruple empate a 9 puntos entre Ravachol Pontevedra, Benalmádena, San Fernando y Oviedo. Finalmente, tras su victoria 5-2 ante San Fernando Valencia consiguieron el pase como segundos de un grupo que ha dominado con soltura el Recreativo IES La Orden. Por lo tanto, el balance de los ovetenses es de cuatro victorias y cuatro derrotas en ocho compromisos.

El Bádminton Oviedo es un viejo conocido de los rinconeros, con los que disputaron una liga hace seis años que se saldó con una sorpresiva victoria de los asturianos tras el 5-2 en casa de los rinconeros. A partir de ahí Oviedo ha sido un habitual en las fases finales y siempre ha estado entre los equipos favoritos al título. Si bien es cierto que no llega con la plantilla en ediciones anteriores, el hecho de estar en la fase final no deja de ser un aliciente para ellos que vendrán a Sevilla con el objetivo de poner las cosas difíciles a los de Antonio Molina.

Además, el cuadro de Asturias tiene asegurada su presencia en el Campeonato de Europa de Clubes, al ser Oviedo el lugar elegido por la Federación Europa de Bádminton para la disputa del campeonato en junio. Este hecho hace que el conjunto ovetense acuda a Sevilla sin más presión que la de pasar a la final, pues el aliciente de estar en la Copa de Europa de Clubes no lo tienen.

Todos estos motivos hacen que se imagine una final de altura, donde el factor campo será vital para el Bádminton Rinconada, que espera un llenazo en el Fernando Martín para aupar a su equipo hacia la final. La otra semifinal será la del Recreativo IES La Orden frente al CB Arjonilla, una semifinal donde los onubenses son claramente favoritos para defender su título en la gran final. En clave rinconera, Antonio Molina contará con todos los jugadores internacionales como no podía ser de otra forma. Rinconada tendrá en el Fernando Martín lo mejor de su plantilla para competir con garantías y conseguir el ansiado pase a la final.

La opinión de Antonio Molina

El técnico rinconero valoraba el encuentro como "un partido de los que nos gusta jugar y de los que por suerte estamos acostumbrados. Creo que el equipo sabe manejar muy bien la presión en estos momentos clave de la temporada y este año no va a ser menos. La mayoría saben lo que es jugar una final con Rinconada y tienen hambre de conseguir el título. Para ello tendremos que batir a un Oviedo que viene con ganas de demostrar tras su liga regular, por lo que esperamos mucha igualdad en el encuentro".

Respecto al factor campo, Molina comenta que "era nuestra obsesión desde que empezó la liga. No sólo teníamos que estar clasificados para la fase final sino además hacerlo como líderes para poder jugar las semifinales en casa. Esta temporada no nos hemos desviado ni un milímetro de nuestro objetivo y lo hemos cumplido con creces. Ahora sólo queda hacer bueno este factor porque a buen seguro que los aficionados rinconeros van a dar mucho ruido en el Fernando Martín, que nos debe de empujar para conseguir ese ansiado hueco en la final. En el encuentro también debemos de prestar atención al balance de puntos ganados, pues el factor campo de la final se decide según el resultado de las semifinales y también tendremos en cuenta eso en caso de ganar, que es nuestra prioridad".

Por último, Molina hace referencia al hecho de que, en comparación con temporadas anteriores, el favorito para alzarse con el título puede haber cambiado en favor de los rinconeros: "No nos preocupa como nunca nos ha preocupado. Hemos jugado semifinales y finales con la balanza más inclinada hacia el equipo rival y hemos salido como siempre. Para nosotros este hecho no es ni mucho menos importante, porque salimos a cada encuentro con la convicción de ganar sin mirar al de enfrente. Sé que muchos nos colocan como favoritos para pasar a semifinales y para ganar la final, pero nosotros no vamos a mirar más allá de este domingo, que es lo que verdaderamente nos preocupa. Primero vamos a pasar a la final y luego veremos, pero antes debemos de conseguir el objetivo más cercano que es ganar a Oviedo".