Las imágenes del Girona-Real Madrid

El Real Madrid sumó este domingo su tercer empate seguido en LaLiga EA Sports con un 1-1 en Montilivi contra el Girona y el liderato cae a manos del Barcelona, con un punto más.
El equipo de Míchel Sánchez, 18º clasificado, se adelantó en la primera mitad por mediación de Azzedine Ounahi y el conjunto de Xabi Alonso empató con un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 67.
