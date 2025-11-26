Dani Vivian pelea por un balón prácticamente desde el césped.
Dani Vivian pelea por un balón prácticamente desde el césped. / Martin Divisek | Efe

Las imágenes del Slavia Praga-Athletic

El meta Stanek impide la victoria del Athletic en Praga (0-0)

El Athletic Club empató sin goles en su visita al Sparta Praga en la quinta jornada de la Liga de Campeones y sumó un punto que le sabe a poco después de no aprovechar alguna de las ocasiones de las que dispuso en el Fortuna Arena.

El portero checo, Jindrich Stanek, desbarató cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos, la primera de ellas a Oihan Sancet a los seis minutos de juego.

En la segunda parte el inspirado guardameta del Sparta salvó a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Navarro (m.50), Sancet (m.52) y de nuevo Navarro (m.53) tras un gran remate de cabeza del extremo que sacó casi sobre la línea en una fenomenal estirada.

Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
1/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
2/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
3/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
4/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
5/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
6/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
7/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
8/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
9/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
10/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
11/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
12/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
13/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
14/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
15/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
16/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
17/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
18/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
19/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
20/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
21/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
22/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
23/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
24/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
25/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
26/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
27/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
28/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
29/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
30/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
31/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
32/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
33/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
34/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
35/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
36/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
37/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
38/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
39/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
40/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
41/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
42/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
43/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe
Las imágenes del Slavia Praga-Athletic
44/44 Las imágenes del Slavia Praga-Athletic / Martin Divisek | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats