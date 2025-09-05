La incidencia del VAR en Vallecas se debió a un fallo de la Unidad Móvil de Mediapro

Ante lo ocurrido en el partido Rayo Vallecano-FC Barcelona del pasado domingo, LaLiga emitió este jueves un comunicado para aclarar que las instalaciones del Estadio de Vallecas "funcionaron correctamente en todo momento". Desde la patronal del fútbol profesional español afirmaron que "el resto de equipos de producción trabajaron sin problema y, en esa misma semana, se celebró allí un partido de Conference League sin incidencias".

"Es importante recordar que los estadios de LaLiga utilizan diferenciales de 30 mA, obligatorios para proteger a las personas en el TV Compound. Los diferenciales de 300 mA, como los que Mediapro sugiere, no protegen a las personas frente a descargas eléctricas y su uso incrementa el riesgo si no se dispone de medidas de seguridad especiales", detalló LaLiga en su comunicado.

La explicación de LaLiga se produjo después de la explicación ofrecida este jueves por el grupo Mediapro, que señaló que "la toma de corriente asignada en el estadio de Vallecas a su unidad móvil no era suficiente para asegurar el correcto funcionamiento del VAR al comienzo del partido el pasado 31 de agosto, tras hacer un "exhaustivo examen de todo el dispositivo técnico implicado".

"La toma de corriente asignada en el estadio a la Unidad Móvil de GRUP MEDIAPRO no era suficiente para asegurar su correcto funcionamiento. El diferencial de dicha toma no tenía la sensibilidad suficiente (300mA) para soportar el consumo eléctrico que requiere la Unidad Móvil", sostuvo.