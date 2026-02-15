La 'influencer' Verdeliss participa en el Maratón de Sevilla 2026 y consigue su mejor marca personal

La influencer y atleta Estefanía Unzu Ripoll, conocida en redes sociales como Verdeliss, firmó este domingo una destacada actuación en la XLI Zurich Maratón de Sevilla al cruzar la meta con un tiempo de 2h45:39, lo que supone su mejor marca personal. La navarra se convirtió además en la segunda española en finalizar la prueba, en la que era su 63ª maratón completada y la primera en la capital andaluza.

La carrera estuvo marcada por el vibrante desenlace en categoría masculina entre los etíopes Tola Shura Kitata y Asrar Abderehman, resuelto por foto finish a favor del primero. Sin embargo, la actuación de la deportista navarra acaparó también gran parte de la atención, consolidando su progresión en el atletismo de fondo.

Tras cruzar la meta en Sevilla, la corredora compartió en redes sociales un vídeo titulado “Llegas a meta en ese 2:45 por el que tanto luchaste”, acompañado de un mensaje cargado de emoción: “Quiero llorar. STOP. De felicidad. STOP. Gracias Sevilla”.

Campeona del World Marathon Challenge

Nacida en Pamplona, Estefanía Unzu Ripoll es una de las creadoras de contenido más influyentes de España. Madre de ocho hijos y empresaria, fue pionera en YouTube desde 2008 al compartir su vida familiar. Con el paso de los años, su perfil evolucionó hacia el deporte de alto rendimiento hasta convertirse en atleta de élite.

Entre sus mayores logros destaca la victoria en el World Marathon Challenge de 2025, un exigente reto que consiste en completar siete maratones en siete días consecutivos en siete continentes, considerado una de las pruebas más duras del atletismo mundial.

Con su marca en Sevilla, Verdeliss confirma su consolidación en la élite popular del maratón y añade un nuevo hito a una trayectoria deportiva tan singular como inspiradora.