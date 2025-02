Verdeliss hace historia: récord mundial en el desafío de las 7 maratones en 7 días

Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ha logrado un hito impresionante en el mundo del atletismo. La navarra de 39 años se ha convertido en la primera mujer en ganar de forma absoluta el World Marathon Challenge, un desafío extremo que exige completar siete maratones en siete días consecutivos recorriendo todos los continentes. Además, ha establecido un nuevo récord al mejorar la marca media de 3h25:57 que ostentaba la danesa Kristina Schou Madsen desde 2020.

Una última prueba de infarto en Miami

Aunque el triunfo final estaba casi asegurado gracias a la ventaja acumulada en las pruebas anteriores, la última carrera, celebrada en Miami, no fue nada fácil para Verdeliss. La japonesa Tomomi Bitoh, especialista en carreras de resistencia, se impuso con un tiempo de 3h14:56, mientras que la navarra cruzó la meta en 3h35:15, terminando como segunda mujer y séptima en la clasificación absoluta.

"Ha sido durísimo, no podía parar de vomitar en toda la carrera", confesó tras finalizar la prueba. "Hoy me he enfrentado a todo lo que implica este reto. Ha sido tirar de corazón, de demostrar que podía superarme a mi misma. Por mis familia y por los seguidores que me han apoyado. Por mostrar que hay que pelear por los sueños".

Un recorrido implacable

El World Marathon Challenge llevó a Verdeliss a correr en condiciones extremas, desde la nieve y el hielo de la Antártida hasta el calor abrasador de Dubái. A pesar de la dureza del reto, logró imponerse en cinco de las siete pruebas: Fortaleza (Brasil), Madrid (España), Dubái (Emiratos Árabes), Perth (Australia) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica). En la Antártida terminó como la mejor mujer y cuarta absoluta, y en Miami tuvo que conformarse con la segunda plaza.

El esfuerzo ha valido la pena: su gesta le ha asegurado un lugar en el libro Guinness de los récords y la consagración como una de las corredoras más resistentes del mundo. "Todavía no me lo creo", comentó emocionada al recibir el reconocimiento en plena madrugada de Miami, donde incluso una seguidora puertorriqueña la esperaba en la meta con una flor como muestra de admiración.

Los tiempos de Verdeliss en el World Marathon Challenge 2025

Antártida: 3h38:53

3h38:53 Ciudad del Cabo (Sudáfrica): 3h09:46

3h09:46 Perth (Australia): 3h10:30

3h10:30 Dubái (Emiratos Árabes): 3h09:46

3h09:46 Madrid (España): 3h11:30

3h11:30 Fortaleza (Brasil): 3h13:21

3h13:21 Miami (Estados Unidos): 3h35:15

Con este logro, Verdeliss no solo ha demostrado una resistencia física y mental extraordinaria. La navarra ahora regresa a casa con un título histórico y una historia de superación que quedará para siempre en la memoria del deporte.