La intensa charla de Alcaraz con Ferrero antes de caer en París: "Lo estoy haciendo todo mal"

Carlos Alcaraz vivió una de sus noches más frustrantes en el Masters 1.000 de París 2025, donde cayó eliminado en segunda ronda ante el británico Cameron Norrie (n.º 31 del mundo) en lo que era su debut en el torneo bajo techo. El español, visiblemente incómodo durante gran parte del partido, llegó a perder el segundo set tras una sucesión de errores que acabaron costándole el encuentro.

Durante ese segundo parcial, Alcaraz acumuló 19 errores no forzados y mostró claros signos de desesperación. Sentado en el banco, mantuvo una tensa conversación con su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien le pedía tranquilidad y confianza de cara al set decisivo. El técnico trató de animarle con indicaciones tácticas, sugiriendo que buscara golpes más liftados y se centrara en recuperar sensaciones.

Pero la frustración del murciano era evidente. “No siento la pelota, nada. No puedo jugar aquí, imposible. Es peor que en Montecarlo. Solo me salva el saque. Lo estoy haciendo todo mal”, se lamentó el número 1 del mundo mientras gesticulaba con enfado, incapaz de adaptarse a las condiciones rápidas e irregulares de la pista cubierta.

El intento de remontada no llegó. En el tercer set, Alcaraz repitió los mismos fallos, y Norrie aprovechó su solidez para cerrar el duelo por 4-6, 6-3 y 6-4, tras dos horas y veinticinco minutos de juego. Con esta derrota, el español rompe una racha de 17 victorias consecutivas en torneos Masters 1.000, la mejor de su carrera y una de las más largas de la historia reciente del circuito.

El golpe resulta especialmente duro porque Alcaraz llevaba preparando este torneo desde el viernes, tras renunciar a Shanghai y conquistar Tokio, con la intención de acabar el año en plena forma. Sin embargo, el resultado en París fue un jarro de agua fría: su primera derrota en un Masters 1.000 desde marzo en Miami, cuando también fue sorprendido por un rival experimentado, el belga David Goffin.

Con esta eliminación, el panorama del ranking se complica. Jannik Sinner podría aprovechar el tropiezo para acercarse al número uno, algo que el propio italiano calificó como “imposible” hace semanas. La decepción de Alcaraz, sin embargo, deja abierta esa puerta.

Ahora, el británico Cameron Norrie avanza a la tercera ronda, donde se medirá al ganador del duelo entre Valentin Vacherot y Arthur Rinderknech, que revivirán la final de Shanghai.