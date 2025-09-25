Jaime Canalejo y Javier García rozan el metal en el dos sin timonel en el Mundial de Shanghái

Los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García, quintos el año pasado en los Juegos Olímpicos de París y plata mundial en el 2022, han acabado en cuarta posición de la modalidad de dos sin timonel masculino en los Campeonatos del Mundo de Remo que se está celebrando en la ciudad china de ShangHai.

Canalejo y García se mantuvieron estables en esa posición durante toda la prueba, aguantando a solo tres segundos del bronce al paso por el mil. Sin embargo, esa desventaja se amplió a casi los siete segundos 500 metros más tarde y se mantuvo estable hasta el final, en el que marcaron un registro de 06:50.17.

El triunfo en esta ocasión fue los neozelandeses Oliver Welch y Benjamin Taylor, quienes lideraron la prueba en los cuatro parciales para acabar cruzando la meta con un tiempo de 06:37.87. Tras ellos entraron, con una marca de 06:42.85, los rumanos Florin Arteni y Florin Sorin, recientes campeones de Europa en una prueba donde Canalejo y García fueron terceros. La medalla de bronce la ganaron los suizos Jonah Plock y Patrick Brunner (06:43.84).

En el resto de la jornada, el doble scull español, formado por Aleix García y Rodrigo Conde, se clasificó para la final con 6:35.98, terceros en su serie en la que se impuso la pareja rumana con Andrei Cornea y Marian Enache quienes pararon el crono en 6:31.08. Este registro les clasifica como los más rápidos en la final que tendrá lugar mañana.

Por su parte, el doble scull irlandés cruzó la meta en la segunda posición con Phillip Doyle y Fintan McCarthy, con 6:33.14.

En la segunda semifinal, el mejor registro fue para los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, con 6:36.46, en una regata más lenta que la de los españoles.