José Antonio Rueda inicia la recuperación de su mano derecha tras ser operado el lunes

José Antonio Rueda se sometió a una cirugía en la mano derecha el pasado lunes, como parte de su recuperación de una caída que sufrió en Sepang. El procedimiento, en el que se han insertado placas en el pulgar y el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha, así como en la base del radio, ha sido realizado por el Dr. Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona. El plan para el piloto es continuar su proceso de recuperación durante el tiempo que sea necesario, para asegurarse de que está completamente preparado para la temporada 2026.

Tras el incidente que involucró a Rueda y Noah Dettwiler en la curva 3 durante la vuelta de observación del GP de Malasia, el piloto del Red Bull KTM Ajo recibió tratamiento de emergencia en la pista. Luego fue trasladado al Hospital de Kuala Lumpur en helicóptero. Las pruebas iniciales revelaron una fractura abierta del pulgar y el segundo y tercer metacarpiano de la mano derecha, así como una fractura sobre la base del radio y muchos otros traumatismos. Después de que se descartaron daños severos en la cabeza y el torso, Rueda fue trasladado a una clínica privada, donde se realizaron más pruebas para monitorear de cerca los hematomas en las costillas y los pulmones. Cuatro días después de ser ingresado en el hospital, el jueves pasado fue autorizado a regresar a España, donde aterrizó temprano el viernes por la mañana.

El piloto palaciego de Los Chapatales permaneció hospitalizado bajo observación constante en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, donde se tomó la decisión de posponer la cirugía hasta el lunes debido a la hinchazón en su mano. Afortunadamente, la cirugía salió bien y el piloto ya se está recuperando en el mismo hospital, también de su hombro, donde una resonancia magnética reveló una pequeña fractura en su escápula. Sin embargo, la cirugía no será necesaria en este caso y sólo necesita reposo para recuperarse bien. Se espera que José Antonio sea dado de alta pronto. Desde allí, volará a Sevilla para continuar su recuperación junto a su familia y amigos.

Red Bull KTM Ajo agradecía en un comunicado a todos los que han estado involucrados en la recuperación de José Antonio hasta la fecha, incluido todo el personal médico de MotoGP y el Circuito Internacional de Sepang, así como a los del Hospital de Kuala Lumpur y las instalaciones de Dexeus. Asimismo, también agradecían a toda la comunidad de MotoGP el apoyo recibido, desde los miembros del paddock hasta otras organizaciones, equipos, pilotos y aficionados.

José Antonio Rueda, con uno de los doctores en la clínica Dexeus de Barcelona. / Red Bull KTM Ajo

Su equipo le enviaba toda la fuerza y energía al piloto. "Confiamos en que volverá más fuerte que nunca después de este revés al final de su mejor temporada en el paddock de MotoGP, donde lo vimos ganar su primer Campeonato del Mundo. Estamos muy orgullosos de ti, José Antonio, y estamos deseando volver a verte en el paddock. Esperamos seguir escribiendo esta historia juntos".

El equipo también enviaba ánimos al suizo Noah Dettwiler, así como a su familia, amigos y todos los miembros de CIP Green Power, durante lo que ha sido un momento muy difícil para todos los involucrados. "Le deseamos una recuperación completa y un rápido regreso al paddock".