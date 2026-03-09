Juan José Durán y Alicia Soriano brillan en el XIII Duatlón de Sevilla

El XIII Duatlón de Sevilla volvió a demostrar por qué es una de las grandes citas del deporte popular en Andalucía. El Parque del Alamillo y las avenidas de la Isla de la Cartuja se llenaron de atletas, aficionados y familias en una jornada marcada por una climatología perfecta y un ambiente deportivo que acompañó durante toda la competición. La prueba se consolida además como una de las paradas más importantes del Circuito Andaluz de Duatlón, con una participación que combinó deportistas de élite con numerosos aficionados llegados de distintos puntos de España.

La carrera ofreció emoción desde los primeros metros. En la categoría femenina, la gran protagonista fue Alicia Soriano Román, del Montilla-Córdoba Triatlón, que tomó el mando desde el primer sector de carrera a pie. La cordobesa marcó un ritmo sólido desde el inicio y fue ampliando progresivamente su ventaja gracias a una transición limpia y un sector ciclista muy regular. Con una actuación muy consistente en todas las fases de la prueba, Soriano cruzó la meta en solitario con un tiempo de 1:03:37, firmando una victoria incontestable.

La pelea por las otras plazas del podio sí fue mucho más disputada. Durante el segmento de ciclismo, María Narváez Paloma, del X-Bike Nerja, y Laura Núñez Flores, del Triatlón Inforhouse-Santiago, formaron un dúo perseguidor trabajando juntas en los relevos para intentar recortar diferencias. Sin embargo, el margen conseguido por Soriano resultó definitivo. Narváez terminó llevándose la segunda posición con un crono de 1:05:15, mientras que Núñez completó el podio con 1:05:22 tras un ajustado desenlace.

Alicia Soriano entra en la línea de meta en solitario. / M. G.

Emoción en la prueba masculina

La categoría masculina presentó un desarrollo mucho más abierto. A diferencia de otras ediciones, la igualdad fue máxima desde el inicio y un amplio grupo de duatletas llegó prácticamente unido a la primera transición. El sector de ciclismo mantuvo esa dinámica, con varios grupos formándose y neutralizándose continuamente, lo que dejó toda la emoción para la segunda carrera a pie.

En ese último tramo emergió la figura del esteponero Juan José Durán Machuca, del Isbilya – Sloppy Joe’s, que supo gestionar mejor sus fuerzas para lanzar el ataque definitivo en los kilómetros finales. Durán cruzó la línea de meta con un tiempo de 54:25, logrando una victoria muy trabajada. La lucha por el resto del podio fue también muy intensa. Ezequiel Hernández Neyra, del CD Credus, terminó segundo con 54:36, mientras que Alejandro Campoy López, del ADSevilla, completó el podio con 54:38 en un final ajustadísimo que mantuvo la emoción hasta el último metro.

La competición por parejas

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada llegó con la modalidad del Duatlón de la Igualdad, en la que las parejas deben completar todo el recorrido juntas desde la salida hasta la meta. En esta categoría, el triunfo fue para la pareja formada por Laura García y Francisco Javier López, del C.D. Indea, que demostraron gran coordinación y resistencia para imponerse en una prueba que destaca por su carácter inclusivo y participativo.

El paratriatlón volvió a ser otro de los grandes protagonistas del día, reflejando el espíritu de superación que caracteriza a esta disciplina. En la categoría PTS5, la victoria fue para Antonio Jesús Porcuna Pozo, mientras que en PTWC volvió a imponerse Manuel Afonso Betancor, del CD Credus, confirmando su dominio en esta modalidad.

Una imagen de un cambio al segmento del ciclismo. / M. G.

La prueba volvió a destacar por su gran poder de convocatoria y por el impacto que genera en la ciudad. La presencia de deportistas procedentes de toda Andalucía y de diferentes comunidades autónomas supone un importante impulso deportivo y económico para Sevilla. Además, el entorno del Parque del Alamillo volvió a demostrar que es un escenario ideal para acoger eventos que combinan competición y participación popular.

El XIII Duatlón de Sevilla ha estado organizado por el CD Credus, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la Federación Andaluza de Triatlón, con el apoyo de la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía, el Parque del Alamillo, Coca-Cola y el Centro Deportivo Credus.