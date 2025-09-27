Julio Arias firma un triunfo sólido en el PGP Trofeo IMD–Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

El actual campeón de España, Julio Arias, se adjudicó el Pequeño Gran Premio, Trofeo IMD–Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, con Gringo des Fore. Su recorrido en el desempate, sin faltas y en 36,48 segundos, le permitió resolver con solvencia las zonas más delicadas del trazado, como la vuelta del 2 al 3 o la salida al doble, donde la precisión y el equilibrio fueron determinantes para marcar la diferencia.

El sevillano Jesús Torres, también jinete de Pineda, firmó la segunda posición con Diabetto PS. Salía en último lugar y, fiel a su estilo, apostó por las opciones más arriesgadas en los giros. Su cero en 38,62 segundos lo mantuvo en puestos de honor, aunque sin poder alcanzar el registro del vencedor. El tercer puesto fue para otro representante local, Jaime Astolfi, que con Bareno eligió un recorrido más conservador con el objetivo de asegurar un lugar en el podio. Su cero en 39,20 segundos fue recibido con especial entusiasmo por el público, que celebró ver a un jinete de la casa entre los mejores en una de las pruebas más esperadas del concurso.

El segundo clasificado Jesus Torres recibe el premio de manos de Juan Manuel del Pino, del IMD. / M.G.

González de Zárate arrasa también en el 1,50 metros

Álvaro González de Zárate sumó un nuevo triunfo hoy al imponerse en la prueba de 1,50 metros, la de mayor altura de la jornada, con Ebane du Mesnil y firmando un recorrido sin faltas en 23,08 segundos. Bajo una atmósfera de alta tensión, remontó al frente de la clasificación y dejó atrás a Pello Elorduy, que con Flonflon se quedó a 0,23 segundos con un tiempo de 23,31 segundos. El vizcaíno, que mantiene un gran ritmo competitivo en las últimas semanas, sumó también una tercera posición con Champenoise de Rampan en 24,09 segundos, destacando su consistencia en el nivel más alto del concurso.

Valdenebro vence en el 1,20

Otro jinete de Pineda copó lo más alto del podio en la prueba de 1,20 metros. Patricio de Valdenebro se llevó la victoria con Corintia de Mies, firmando un cero en 60,55 s que resultó definitivo para asegurarse el triunfo. La segunda posición fue para Álvaro Mateos con Providence 3, que completó su recorrido sin penalización en 60,98 segundos, a menos de medio segundo del ganador. Cerró el trío de cabeza Salvador Astolfi, también representante local, con Casilias from Second Life Z, que detuvo el crono en 61,37 s para sellar la tercera plaza.

Mañana se pondrá el broche al CSN5* y a la Ruta de Otoño 2025 del Real Club Pineda de Sevilla. La jornada comenzará a las 9:00 horas con las últimas pruebas oficiales y alcanzará su punto culminante con la disputa del Gran Premio, Trofeo Real Maestranza de Caballería de Sevilla, previsto para el final de la mañana.