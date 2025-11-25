LaLiga potencia el 'hospitality' y diversifica ingresos a través de sus infraestructuras y del turismo

Los clubes de fútbol trabajan en gestionar y monetizar los estadios e infraestructuras mediante propuestas que integren deporte, 'hospitality', entretenimiento y actividad corporativa, dado que la explotación eficiente de estas infraestructuras se perfila como un factor decisivo para garantizar la sostenibilidad del modelo de negocio del fútbol profesional.

España es uno de los países más visitados del mundo y el fútbol, y los clubes de LALIGA y sus estadios son dos de sus principales herramientas para atraer visitantes y proyectar identidad cultural. La experiencia en estos recintos también contribuye a reforzar la Marca España, consolidando al país como un destino donde deporte, ocio y cultura conviven en un mismo espacio.

La Oficina de Clubes de LaLiga lidera esta transformación en los clubes, acompañando a las entidades en la optimización de sus activos, con apoyo constante y especializado para que puedan modernizar instalaciones y desarrollar proyectos que convierten sus infraestructuras en espacios multifuncionales. En este escenario, el reciente viaje de explotación de infraestructuras a París sirvió como punto de encuentro para analizar modelos de explotación en recintos de referencia. Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga, señaló que la visita “ha demostrado que el crecimiento de nuestros clubes pasa por mirar el estadio como un ecosistema vivo, capaz de generar valor todos los días del año”.

Los ejemplos de los clubes de LaLiga son múltiples y variados y, por ejemplo, en el Athletic Club, los avances ya se reflejan en una estrategia que combina afición local, visitantes y actividad no deportiva. Su director de Negocio e Innovación, Borja González Bilbao, explicó que “desde el primer momento nos planteamos la explotación del estadio como algo que va mucho más allá de los días de partido”, y recordó que San Mamés cuenta con espacios que ofrecen propuestas gastronómicas elaboradas por chefs vizcaínos con estrellas Michelin y zonas VIP orientadas a la comodidad y la experiencia, iniciativas que forman parte del enfoque integral del club para convertir el estadio en un espacio activo los 365 días del año.

La misma tendencia se aprecia en el trabajo del Sevilla FC, donde Jorge Bretos, responsable de Eventos y Explotación Comercial, señaló que el club busca convertir el Ramón Sánchez-Pizjuán en “un centro de ocio, cultura y entretenimiento”, combinando el tour, que supera las 90.000 visitas por temporada, con experiencias de día de partido, entradas VIP, turismo corporativo y la próxima apertura de un bar y una coctelería para días sin encuentro. La apuesta es sólida y con recorrido en la capital andaluza, donde el fútbol forma parte del día a día tanto de los sevillanos, como de los turistas.

En Málaga, la relación con el visitante internacional marca la agenda del club, pero también se amplía hacia nuevos formatos de participación. Laura Chicón Jiménez, responsable del Área VIP y Explotación de Instalaciones del Málaga CF, explicó que “el turismo está profundamente vinculado al club” y que muchos aficionados “no solo quieren una entrada, sino tours previos, acceso al entrenamiento a pie de campo y meet & greet”. Añadió que “el museo tiene un número significativo de visitantes extranjeros” y que “funciona muy bien gracias a las agencias con las que colaboramos”. En este marco, La Rosaleda también cuenta con experiencias personalizadas e iniciativas integradas dentro de la línea de explotación del recinto y que amplían su función como espacio social para la comunidad malaguista.

En la Real Sociedad, el interés internacional también deja cifras relevantes. Jon Álvarez de Eulate Arce, responsable de Explotación Comercial, señaló que “es llamativo el caso del público japonés”, muy influido por la presencia de Take Kubo, y que ya supone “alrededor del 2 por ciento del ticketing”. Añadió que, con el conjunto de turistas extranjeros, “estaremos cerca del 10 por ciento”, impulsado por una oferta de conciertos, rugby, gastronomía y otros eventos que activan el estadio más allá del calendario deportivo.

La actividad no futbolística también impulsa el posicionamiento del Estadio Riyadh Air Metropolitano. Fernando Fariza, director de Explotación y Área Social del Atlético de Madrid, recordó que “un club como el Atlético de Madrid, igual que otros grandes clubes, lleva la marca España y la marca de Madrid por todo el mundo”.