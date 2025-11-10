¿Qué fue de los lanzadores de faltas?

CAMBIANDO la fisonomía del fútbol desde que nació en Inglaterra, la International Board logra la extinción de todo lo que se proponga. Los árbitros y las normas siempre fueron los que marcaron la evolución de un deporte que se parece muy poco al que, si no se demuestra lo contrario, tuvo su esplendor en la segunda mitad del siglo XX.

E igual que el libre indirecto dentro del área pasó a mejor vida con la tiranía del VAR, diabólico artilugio que convirtió el centro al área buscando un cabeceador en un misil teledirigido a media altura persiguiendo manos de indefensos zagueros, este fútbol moderno parece estar acabando poco a poco con uno de los momentos más plásticos y bellos de este deporte y sus especialistas, ídolos de generaciones y héroes generalmente con el 10 a la espalda con una mirilla telescópica y un guante muy a menudo en el pie izquierdo. Las obras de arte que dejaron en las videotecas Maradona, Platini, Zico, Roberto Baggio... y más en nuestro fútbol gente como Bengoechea, Calderón, Assunçao, Cardeñosa o Mágico Gónzález pertenecen ya a un excelso relicario de un fútbol que se fue.

Cristiano y Messi aparecen como casi los últimos miembros de una estirpe tocada por los dioses, ya que por alguna razón que uno no alcanza a entender, aquellos golpeos de rosca que limpiaban telarañas en las escuadras casi han desaparecido del fútbol actual. Igual que el fuera de juego lo cambió todo para los porteros, igual que éstos enterraron el despeje de puños o el saque de continuidad con la mano en cuchara, en algún rincón debe hallarse la explicación de la reducción de esta bellísima y difícilísima suerte que hacía que los cracks se picaran entre ellos en horas extras al borde del área después de los entrenamientos.

Así se han perdido ídolos y sueños de pequeños y mayores con un balón y una portería pintada con tiza en la pared. Ronaldinho, Juninho Pernambucano, Pelé, Koeman, Beckham y hasta porteros como Rogerio Ceni llevaron cosida a la bota una magia que se extingue...