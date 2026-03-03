La Liga Híbrida Andalucía echa a andar este domingo en el Estadio La Cartuja

Deportistas de esta Liga Híbrida en el Estadio La Cartuja.

Andalucía se prepara para vivir un punto de inflexión en su calendario deportivo. La cuenta atrás ya está en marcha para el estreno de la Liga Híbrida Andalucía 2026, la primera competición oficial de fitness híbrido en la comunidad, impulsada por la empresa andaluza Ruster. El proyecto nace con vocación transformadora: acercar una disciplina en pleno auge a todos los niveles y convertirla en un espectáculo copetitivo de alto impacto.

La edición inaugural recorrerá cuatro sedes entre marzo y octubre —Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén— consolidando un circuito autonómico que aspira a situar a la región en el mapa nacional e internacional del deporte híbrido Liga Híbrida

¿Qué es el fitness híbrido y por qué está creciendo?

El fitness híbrido combina segmentos de carrera (running) con estaciones de ejercicios funcionales en un mismo circuito. No es sólo resistencia ni sólo fuerza: es la fusión de ambas capacidades en un formato dinámico y exigente. El atleta corre, se detiene, empuja, rema, salta o lanza… y vuelve a correr.

La Liga Híbrida Andalucía ha estructurado su competición en tres categorías —individual, dobles y relevos— con el objetivo de abrir la participación tanto a deportistas amateurs como a perfiles experimentados Liga Híbrida. La filosofía es clara: inclusión sin renunciar a la exigencia.

El circuito estará compuesto por ocho workouts, siete ya confirmados y uno sorpresa que se desvelará dos semanas antes de cada prueba, añadiendo un componente estratégico y de incertidumbre hasta el último momento Liga Híbrida.

Entre las estaciones anunciadas figuran:

Row Erg

Sled Push Lunge

Ski Erg

El Tronco

Slam Ball Carry

Burpees Broad Jump + Box Step

Bike Assault

En la cita de Sevilla, el workout sorpresa ya tiene nombre: Snatch + WallBalls Liga.

Calendario 2026: cuatro sedes y una gran final

El circuito arrancará este domingo 7 de marzo de 2026 en el Estadio La Cartuja, un escenario emblemático que marcará el pistoletazo de salida a la temporada Liga Híbrida.

Las siguientes paradas serán:

Málaga – 16 de mayo de 2026

– 16 de mayo de 2026 Córdoba – 26 de septiembre de 2026

– 26 de septiembre de 2026 Jaén – 24 de octubre de 2026 (Gran Final) Liga Híbrida

La organización prevé la participación de más de 1.500 atletas, una asistencia acumulada superior a 20.000 espectadores y un reparto de 20.000 euros en premios, cifras que sitúan a la competición entre los eventos deportivos emergentes más ambiciosos del calendario andaluz.

Referentes olímpicos y respaldo institucional

El proyecto contará con la implicación de deportistas olímpicos andaluces y exatletas de primer nivel como Blanca Manchón, Kevin López y Fran Lara, cuya presencia aporta visibilidad y refuerza el carácter aspiracional de la liga Liga Híbrida.

Además, la competición cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y la dirección técnica de TFG Sevilla, garantizando estándares profesionales en montaje, equipamiento y reglamentación Liga Híbrida.

Alejandro Rojas-Marcos, ex alcalde de Sevilla y uno de los deportistas más llamativos de esta modalidad. / M. G.

El ecosistema empresarial también juega un papel clave. Marcas como NOCCO, Cervezas Victoria o Caja Rural del Sur respaldan un circuito que aspira a consolidar un modelo de colaboración entre deporte, empresa e instituciones Liga Híbrida.

Mucho más que una competición

La Liga Híbrida Andalucía no está pensada sólo para quienes compiten. El acceso será gratuito para el público y se habilitará un programa de voluntariado, configurando un entorno deportivo y familiar que busca generar afición y atraer nuevos practicantes Liga Híbrida.

Tras meses de activaciones y simulacros en distintas ciudades, la respuesta de centros deportivos y atletas confirma que el deporte híbrido vive un momento de expansión en la comunidad Liga Híbrida. Andalucía quiere liderar esa ola.

El 7 de marzo, en Sevilla, comenzará algo más que una competición. Arrancará un proyecto que pretende redefinir la experiencia del fitness competitivo, unir resistencia y potencia en un mismo escenario y convertir cada prueba en un espectáculo. La Liga Híbrida ya está aquí.