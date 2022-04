La locura de la Superliga ganada por Fnatic TQ en Sevilla

Las 2.000 entradas disponibles en el Cartuja Center CIE de Sevilla se agotaron en tan sólo una semana. Entonces los aficionados aún no sabían cuáles serían los finalistas del split (temporada) de primavera de la Superliga de League of Legends. La audiencia de la final, que venció Fnatic TQ este miércoles, fue de 220.000 espectadores en el canal de Twitch de la LVP.

“La Superliga ha dado en este split el paso más importante en los 11 años que hace que se creó”, sentenció a Efe Jordi Soler, el director de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), la organizadora de la competición, cuando aún faltaba una hora para que empezara el duelo definitivo y las gradas del auditorio sevillano ya estaban prácticamente llenas.

Meses antes del inicio de la competición ya se intuía que este 2022 sería un punto y aparte en la historia de la Superliga. La entrada del Barça y del equipo KOI, propiedad del creador de contenidos Ibai Llanos y del futbolista azulgrana Gerard Piqué, sumada a la llegada del filial de Fnatic y de Bisons ECLUB, los dos finalistas de este split, sonaban a apuesta firme.

Vaya final vivimos el miércoles en el @CartujaCenter de Sevilla... 🥺¡Ya está aquí el aftermovie de la final de la temporada de primavera de la Superliga 2022!#SuperligaLoL pic.twitter.com/XFLMuSn3gc — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) April 1, 2022

Durante la temporada regular y los play off la audiencia acumulada en el canal de la LVP fue de 6,1 millones de espectadores únicos. La organización paga cada año 440.000 euros que se reparten entre todos los equipos según diferentes parámetros.

Pero, además de la entrada de los nuevos equipos, la Superliga introdujo la novedad del streaming compartido entre Mediapro y los equipos, lo que ha ayudado a incrementar significativamente las audiencias. Así, sumando todos los streamings la cifra alcanza los 14 millones de espectadores acumulados y las 5,1 millones de horas vistas.

"Las expectativas eran muy altas y se han cumplido con creces", aseguró Soler. "Que a la final llegaran dos nuevos actores para mí es la demostración de que esta apuesta que hemos hecho por nuevos miembros ha sido acertada. Son nuevos proyectos, cada uno con sus presupuestos, su forma de trabajar y su recorrido a largo plazo. Ha sido un reto", añadió.

De hecho, los cuatro nuevos equipos terminaron en los cuatro primeros puestos en la fase regular y también fueron los que llegaron más lejos en los play off. "Hemos visto que los nuevos integrantes han presentado batalla y, a partir de ahora, los que siempre han estado con nosotros van a reforzarse. Creo que va a haber una bonita batalla", apuntó Soler.

El propósito de la LVP, una vez la pandemia vuelve a permitir los eventos presenciales, es incentivarlos y celebrar algunos más aparte de las finales. "Queremos que los equipos se enfrenten presencialmente en más ocasiones que ahora", sentenció el director de la organización. No había una final de la Superliga con público desde 2019 en Tenerife.

La presencia de Borja Iglesias y Aitor Ruibal

La zona VIP de la final tuvo invitados ilustres. Más allá de una gran cantidad de protagonistas del sector, estuvieron dos jugadores del Real Betis, Borja Iglesias y Aitor Rubial. De hecho, Iglesias es socio inversor y embajador, junto con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, de Dux Gaming, club de eSports y fútbol.

"Hace unos años se hablaba de que el mundo de los eSports tenía un crecimiento importante, pero a día de hoy ya es una realidad. Ver cómo está este evento en Sevilla ya te habla de lo que puede venir. Es muy bonito e ilusionante", explicó a Efe Borja Iglesias en uno de los descansos de la final de la Superliga.

Además, consideró que "el confinamiento ayudó a poner en el foco de la gente los eSports". Pero puntualizó que "disfrutarlo presencialmente y sentirte partícipe como público potencia mucho la experiencia".

Para el delantero del Betis, los eSports "llevan una tendencia hacia ser una modalidad de entretenimiento que se va a consumir mucho". Así, aseguró que "las nuevas generaciones ya lo tienen muy implantado y, poco a poco, las generaciones que consumían otro tipo de ocio también lo están empezando a consumir, algo que es importante".

El triunfo de Fnatic TQ

En la final de Sevilla venció Fnatic TQ, el filial del equipo inglés Fnatic que compite en la LEC, la competición más importante del videojuego de Riot Games en Europa. En 2021 se unió con Team Queso, equipo con sede en Madrid, para aterrizar en España. Fnatic apostó por la Superliga porque consideró que tiene más nivel que la liga inglesa.

Avasalló en la fase regular con 16 triunfos y 2 derrotas y en el cruce directo para llegar a la final ganó 3-1 al Barça, que había terminado la fase regular en una sorprendente segunda posición. En el Cartuja Center CIE culminó su espectacular camino que le permitió levantar un trofeo valorado en miles de euros y diseñado por el artista catalán Marc García Rojals, que también confecciona los de Moto GP.

Después de llevarse esta edición de la Superliga llega un nuevo reto para los campeones. Team Queso quiere hacer una ampliación de capital mediante la marca TQ Olympo (independiente del equipo, pero relacionada comercialmente), dedicada al negocio blockchain. Con esta operación comprará el 20% del Team Queso.

A pesar de la derrota en Sevilla, Bisons ECLUB, creado en Bilbao en 2021, consiguió el triunfo moral de tener prácticamente el 90% del público del auditorio a su favor. Gracias a su excelente trabajo en las redes sociales en tan sólo medio año ha logrado crear una gran base de seguidores que los animó con fervor durante la final.

Los ‘bisontes’ llegaron al escenario del Cartuja Center CIE en un autobús turístico descapotable de la capital andaluza ante un público que los esperó en la puerta con las camisetas negras del equipo enfundadas. Detrás de este proyecto está Gorka Arrinda, expresidente del Bilbao Basket, y la empresa Last Tour, promotora del festival de música BBK, entre otros nombres.

El camino de Bisons hasta llegar a Sevilla no fue nada sencillo. Se clasificó para los play off en cuarta posición (tuvieron plaza los seis primeros), pero con un margen de tan sólo una victoria tras cosechar nueve triunfos y nueve derrotas. En cambio, en los play off su avance fue contundente con un 3-1 a G2 Arctic, un 0-3 a KOI y un 0-3 al Barça.

En las gradas del auditorio sevillano el público tuvo una media de edad ligeramente superior a los 20 años y el 80% de los espectadores fueron masculinos. Desde la LVP aseguran que la presencia femenina cada vez es mayor y que irla incrementando más es uno de los retos que tienen por delante.