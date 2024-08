Luana Alonso, la polémica nadadora e 'influencer' paraguaya que ha sido expulsada de la Villa Olímpica

Luana Alonso tiene 20 años. Es nadadora de élite de origen paraguayo, reside en en Texas (EEUU) y anunció su retirada de la natación tras no progresar en los recientes Juegos Olímpicos de París, en unos Juegos donde se ha visto bajo el foco de la polémica al ser expulsada de la Villa por su delegación al generar "un ambiente inapropiado".

Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Southern Methodist en Dallas, Luana Alonso es especialista en 100 metros mariposa, pertenece al club Benjamin Hockin de Asunción y superó una lesión de hombro en el año 2021. Su filosofía en la vida, según reza en el cuestionario vital que resume el COI, es "Vete con todo o es mejor no ir".

Luana es fan de los JJOO de toda la vida. Tiene tatuados los anillos olímpicos en la pierna derecha. Los exhibe con orgullo. Son señal de su identidad. Es influencer y su comportamiento y sus salidas de la villa, donde se concentran los deportistas, no han gustado en el seno del comité paraguayo.

"Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo! Perdón Paraguay ♥️ solamente me queda agradecer!", escribió en sus redes sociales hace una semana.

Nacida el 19 de marzo de 2004 en Asunción, Paraguay, Alonso mostró desde temprana edad un profundo interés por la natación, alentada por su abuelo a los cuatro años. Comenzó a competir a los seis y rápidamente ganó reconocimiento a nivel nacional.

Su talento la llevó a destacar en competiciones como los Campeonatos Sudamericanos de Natación 2021 en Argentina, así como en Budapest 2022 y Doha 2024. Debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el puesto 28 en los 100 metros mariposa con un tiempo de 1:00.37. En los Juegos de París 2024, compitió nuevamente en la misma prueba, pero no logró avanzar a las semifinales y quedó sexta en su serie con un tiempo de 1:03.09.

Tras anunciar su retirada en los Juegos Olímpicos de París 2024, Luana Alonso fue vista disfrutando de la ciudad y asistiendo a eventos como Disneyland, mientras aún residía en la villa olímpica. Esto desató controversia con el Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Larissa Schaerer, Jefa de Misión del COP, solicitó su retiro inmediato de la Villa Olímpica, y argumentó que "la presencia de Luana estaba generando un ambiente inadecuado para el equipo paraguayo".

Ha ganado popularidad como influencer en redes sociales, donde comparte su vida como atleta y estudiante. Ha aclarado que su decisión fue meditada con anterioridad y no impulsiva ni motivada por su desempeño en París. Aunque se retira de la natación competitiva, agregó que no descarta un posible regreso al deporte en el futuro ya que según ella misma manifestó, "no es un adiós, es un hasta pronto".