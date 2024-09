El Simón Verde Magnolia Cocos asegura su presencia en la fase final de la Copa de la Reina (27-7)

Sevilla/El Simón Verde Magnolia Cocos dejó prácticamente asegurada su clasificación para la siguiente ronda de la Copa de la Reina al superar en el partido decisivo del Grupo D al Silicius Rugby Majadahonda, actual campeón de la Liga Iberdrola por un claro 27-7 en un partido disputado bajo un intenso calor en el campo Juan Antonio Arenas, nueva denominación del campo de rugby principal de las instalaciones deportivas de la Cartuja. Las sevillanas fueron muy superiores desde el primer minuto, con el ensayo nada más arrancar de Kas Sylla y desde ese momento siempre fueron mejores en las diferentes fases del juego.

Hay que puntualizar con rapidez que este test tiene validez sólo para calibrar el trabajo de la temporada, ya que las ausencias por parte de ambos quinces eran de bastante peso. No en vano, la selección española está concentrada en Dubái y dentro de las Cocodrilas no estaban Marieta Román, Lea Ducher y Maider Aresti, una de las principales incorporaciones para la presente temporada. Tampoco estaba la colombiana Mariana Londoño, el último refuerzo para la delantera. Pero las bajas no eran sólo para las locales, también están con Las Leonas españolas Lucía Díaz, Zahía Pérez y Claudia Pérez, las tres internacionales de este Silicius Majadahonda.

Sin embargo, sí conviene resaltar el excelente trabajo defensivo que está protagonizando el nuevo dúo de entrenadores integrado por el italiano Massimo Sandri y Álvaro Doctor, un hombre de la casa de siempre. Las sevillanas, lejos del equipo endeble de la pasada temporada, estuvieron siempre duras en los contactos y no dejaron pasar casi nunca a un Majadahonda que apostaba claramente por el juego a la mano y que una y otra vez recibían los fuertes placajes de la línea verdinegra.

El partido iba a arrancar con un ensayo de delantera en el minuto 1, cuando Kas Sylla, que retorna al equipo después de una aventura en el rugby francés, posaba el oval detrás de la línea de marca del Majadahonda para que Chía Alfaro confirmara con su transformación una primera ventaja de 7-0 para las sevillanas. No comenzaba mal, por tanto, el juego y después se producirían algunas oportunidades más en ataque hasta que la apertura chilena optó por un drop en el minuto 17, una jugada no excesivamente habitual en el rugby femenino. Pero Chía acertó y ya se produjo la primera brecha en el marcador.

Después llegaría una segunda marca del Simón Verde Magnolia por parte de uno de los valores más emergentes del equipo. Ana Peralta logró la segunda marca en un ataque que fue de lado a lado hasta que quedó superada la defensa madrileña. Peralta conseguiría un segundo ensayo en la segunda mitad para dejar el marcador en el definitivo 27-7. Sólo antes del descanso la visitante Luisina Pérez fue capaz de hallar un hueco en la excelente defensa de las universitarias para recortar las diferencias.

Pero el marcador no peligraría nunca para un Simón Verde Magnolia Cocos que ha ganado sus dos primeros partidos del Grupo D de la Copa de la Reina. En el tercero, dentro del grupo de cuatro equipos se enfrenta al Jabatos Móstoles, que cayó 75-5 en su primer partido contra Majadahonda. En teoría, las sevillanas deben ser superiores, pero queda plasmarlo en la práctica.