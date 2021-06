Que mañana no amanezca un lunes marrón

Vísperas de mucho, días de nada, o de muy poco sentencia uno de los adagios que componen el vasto refranero castellano. Bueno, pues hoy, San Antonio como aquel nefasto debut con Nigeria en Francia 98, es la víspera de la aparición de España en el escenario de la Cartuja para afrontar la Eurocopa. En una cuenta atrás llena de aristas, a machetazo limpio con el bichito cabrón y las inquietudes propias de unas vísperas de este calado, así llegamos.

Todo empieza mañana, en un lunes que esperamos no sea tan marrón como casi todos los lunes, y al otro lado del río, Suecia. Hasta la aparición del cuatrienio maravilloso que inició Luis Aragonés y remató Vicente del Bosque, Suecia tenía mejor palmarés internacional que nosotros, mayormente por sus actuaciones en Mundiales. Suecia, por ejemplo, fue la que nos arrebató inopinadamente la tercera plaza que parecía nuestra desde aquel gol de Zarra a la Pérfida Albion.

Todo empieza mañana y bien podría afirmarse que esta Eurocopa, tan especial en su planteamiento itinerante, nos llega sin saber si los deberes los hemos hecho o quedan más flecos de la cuenta. Y es que si ya movió a extrañeza algún aspecto de la convocatoria de Luis Enrique, Lucho para sus conocidos, el bichito cabrón puso lo que le faltaba al guiso en connivencia con la dejadez gubernamental sobre la nula presteza en poner los medios para una lógica inmunización.

Y no es un cualquiera la pareja de baile que nos ha tocado para debutar. Sin Ibrahimovic y con el txuri urdin Isak, Suecia tiene pedigrí, historia y presente, ya que no conviene olvidar cómo dejó a Italia fuera de Rusia 2018 para llegar a cuartos de final. Son muchos sus componentes jugando en las grandes ligas y sigue a su mando Janne Andersson, muy sólidos atrás tienen en la velocidad de Isak su mejor argumento arriba. Mañana empieza todo, que no sea un lunes marrón más.