María Pérez conquista el World Athletics Race Walking Tour 2025

María Pérez en una de sus carreras del Mundial de Tokio 2025 donde se proclamó campeona.

La atleta española María Pérez ha sido proclamada ganadora absoluta del World Athletics Race Walking Tour 2025, consolidando una temporada histórica que refuerza su liderazgo mundial en la disciplina de marcha atlética.

La campeona del mundo ha logrado el primer puesto del circuito internacional tras la conclusión del Tour este domingo en Dublín, imponiéndose en la clasificación general gracias a la suma de sus tres mejores actuaciones puntuables del calendario. Este sistema determina a los vencedores finales del circuito, que reciben un premio de 25.000 dólares.

María Pérez ha cerrado el Tour con una puntuación total de 4.136 puntos, la más alta alcanzada por una atleta desde que el circuito adoptó su actual formato. Un registro que refleja una temporada invicta y de dominio absoluto.

En 2025, la marchadora granadina revalidó sus títulos de 20 km y 35 km en los Campeonatos del Mundo de Atletismo de Tokio, con marcas de 1:25:54 y 2:39:01, respectivamente. Su actuación en la prueba larga fue clave para su puntuación final en el Tour.

Antes de la cita mundialista, Pérez ya había dejado su huella en el circuito internacional con victorias en los 20 km de La Coruña y en los 35 km del Campeonato de Europa por Equipos de Marcha en Podebrady, reafirmando su regularidad y excelencia competitiva y convirtiéndose en la primera marchadora española de la historia en ganar este prestigioso triunfo que premia la regularidad a toda una formidable temporada. El antecedente más cercano de una española en el podio de este circuito era María Vasco, tercera en 2004.

El podio femenino del World Athletics Race Walking Tour 2025 lo completaron la mexicana Alegna González, subcampeona mundial de 20 km, y la italiana Antonella Palmisano, subcampeona mundial de 35 km, separadas por tan solo dos puntos en la clasificación final.

El éxito español en el Tour se vio reforzado también en la categoría masculina, donde Paul McGrath finalizó en tercera posición, confirmando el excelente momento de la marcha española a nivel internacional.

Con este triunfo, María Pérez vuelve a situar al atletismo español en lo más alto del panorama mundial, firmando una temporada para la historia y consolidándose como una de las grandes referentes de la marcha atlética contemporánea.

Clasificación final del World Race Walking Tour 2025

Mujeres

1 Maria Perez (ESP) 4136

2 Alegna Gonzalez (MEX) 3960

3 Antonella Palmisano (ITA) 3958

4 Paula Milena Torres (ECU) 3925

5 Kimberly Garcia Leon (PER) 3862

6 Peng Li (CHN) 3825

7 Katarzyna Zdzieblo (POL) 3775

8 Nanako Fujii (JPN) 3770

Hombres

1 Evan Dunfee (CAN) 4077

2 Caio Bonfim (BRA) 4044

3 Paul McGrath (ESP) 3940

4 Toshikazu Yamanishi (JPN) 3932

5 Qian Haifeng (CHN) 3927

6 Massimo Stano (ITA) 3884

7 Christopher Linke (GER) 3853

8 Hayato Katsuki (JPN) 3850