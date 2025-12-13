Martín de la Puente agranda su leyenda: novena corona en el Campeonato de España Mapfre

Martín de la Puente se proclamó este sábado campeón de España MAPFRE de tenis en silla por novena vez, tras imponerse en la final a Cisco García Vena en las pistas del Real Club Pineda de Sevilla. El número uno nacional confirmó su condición de gran referencia del circuito español con una victoria de autoridad, cerrada con un marcador contundente por 6-1, 6-1.

El encuentro tuvo un punto de inflexión muy pronto, en el segundo juego, cuando Cisco dispuso de un 0-40 que podía cambiar el guion. De la Puente respondió con personalidad: subió la agresividad con el saque, tomó la iniciativa y levantó la situación para evitar que su rival se metiera en el partido. A partir de ahí, el gallego sostuvo el control, aunque atravesó algunos altibajos puntuales en los que volvió a verse exigido con ventajas de Cisco como 30-0 o nuevos escenarios de 0-40.

También al inicio del segundo set se repitió la sensación de amenaza, pero De la Puente volvió a tirar de galones para imponer su patrón: intensidad desde el primer golpe, presión constante y una gran capacidad para pasar y contragolpear, con variedad de recursos y un tenis agresivo que terminó por desactivar a su rival.

La corona nacional en Sevilla llega, además, en un momento especialmente sólido para De la Puente, avalado por su condición de campeón en la élite internacional y por una temporada en la que ha mostrado un nivel claramente superior, ratificando su liderazgo en el tenis en silla español.