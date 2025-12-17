Mbappé y Lunin sostienen al Madrid en Talavera (2-3)

El Real Madrid cumplió en Talavera (2-3), pero sufrió hasta los últimos instantes. A lomos de Kylian Mbappé, tónica habitual de la temporada, jugando los 90 minutos contra un rival de Primera RFEF y anotando un doblete; y con un Andriy Lunin que se disfrazó de Thibaut Courtois para salvar a los de Xabi Alonso de la prórroga ante un conjunto local que la tuvo en un cabezazo de Isaiah Navarro en el minuto 93.

Un partido en Talavera en el que Mbappé jugó, incluso a pesar de no haber entrenado el día previo. Y anotó un doblete, viendo más cerca aún el récord goleador en un año natural de Cristiano Ronaldo.

El portugués lo estableció en 2013, anotando 59 tantos. Y Mbappé, con un doblete, se queda a uno con un partido aún por disputar en lo que resta de 2025: la visita del Sevilla al Bernabéu este sábado.

Lideró el francés a un Real Madrid que disparó hasta en 14 ocasiones antes del primer tanto, que llegó de penalti. En un balón aéreo, Marcos Moreno tocó el esférico con la mano y el colegiado, Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear), señaló la pena máxima. Sin VAR aún en Copa del Rey, la decisión fue firme.

Anotó Mbappé engañando al guardameta local, Jaime González, y abrió el marcador para un Real Madrid que dobló la ventaja cinco minutos después. De nuevo, con Mbappé liderando.

El francés dejó atrás a su defensor en una jugada individual pegado a la línea de fondo, puso el pase atrás y el central del Talavera, Manuel Farrando, marcó en propia puerta al intentar despejar el balón en el primer y único minuto añadido de la primera parte.

Un 0-2 que dio una tranquilidad efímera al Real Madrid de un Xabi Alonso que demostró en su once titular la frase que dejó en la previa, "no queremos ningún tipo de sorpresa".

Con solo dos canteranos, en lo referente a la ficha para esta temporada. David Jimenez y un Franco Masantuono que fue inscrito con el Real Madrid Castilla; a dos del límite que marca la normativa para los partidos de Copa del Rey.

Una línea que siguió con los cambios, aunque no se tradujo en tranquilidad. Con Rodrygo, Bellingham y Tchouaméni entrando desde el banquillo buscaba Xabi Alonso mantener enchufado a su equipo, mientras Arda Güler se topó con el guardameta Jaime González en un disparo de falta y Mbappé tuvo tres tiros para ampliar su cuenta y la del Real Madrid, pero sin acierto.

Y el Talavera creyó hasta el final, encontrando el premio en el minuto 80. Nahuel Arroyo aprovechó un despiste defensivo del Real Madrid y redujo distancias, a un gol (1-2) para una parte final del partido en el que volvió a aparecer Mbappé

Eso sí, con la ayuda de un Jaime González que falló al intentar detener un disparo lejano del galo y el balón se coló en la portería. Minuto 88 y el Real Madrid parecía poner la sentencia, pero el Talavera tuvo en la cabeza de Isaiah Navarro la prórroga.

Gonzalo Di Renzo marcó el 2-3 en el minuto 91, que volvió a apretar el encuentro. Y Andriy Lunin tuvo que aparecer en el 93 para despejar un cabezazo de Isaiah Navarro y evitar así el tiempo extra y un susto mayor para un Real Madrid que se clasificó para octavos de final sufriendo hasta el final en Talavera.