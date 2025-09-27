CARRERA NOCTURNA
Las mejores imágenes: Búscate entre los corredores
Julián Álvarez transforma el penalti que ponía por delante al Atlético con el 3-2
Julián Álvarez transforma el penalti que ponía por delante al Atlético con el 3-2 / Borja Sánchez-Trillo

Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid

Un magistral Atlético pasa por encima del Madrid y entierra la crisis (5-2)

Redacción Deportes

Madrid, 27 de septiembre 2025 - 19:25

Un magistral Atlético y un no menos estelar Julián Álvarez enterraron la crisis del equipo rojiblanco y se llevaron por delante al líder, el Real Madrid, con un triunfo de categoría. El delantero, genial, levantó un partido que se le puso cuesta arriba al Atlético cuando Güler firmó el 1-2. Entonces surgió el argentino, otra vez estelar como ante el Rayo Vallecano, para anotar dos tantos, después del 2-2 de Sorloth, que encaminaron una goleada de prestigio y que cerró Griezmann con un 5-2 histórico.

Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
1/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
2/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
3/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
4/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
5/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
6/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
7/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
8/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
9/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
10/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
11/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
12/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
13/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
14/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
15/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
16/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
17/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
18/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
19/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
20/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
21/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
22/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
23/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
24/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
25/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
26/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
27/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
28/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
29/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
30/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
31/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
32/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
33/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
34/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
35/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
36/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
37/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
38/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
39/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
40/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
41/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
42/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
43/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
44/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
45/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
46/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
47/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
48/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
49/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
50/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
51/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
52/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
53/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
54/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
55/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
56/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
57/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
58/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
59/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
60/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
61/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Sergio Pérez | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
62/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
63/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
64/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
65/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
66/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
67/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
68/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
69/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
70/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
71/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
72/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
73/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
74/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
75/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
76/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
77/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
78/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
79/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
80/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
81/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
82/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
83/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
84/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
85/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
86/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
87/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
88/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
89/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
90/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
91/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
92/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
93/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
94/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
95/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
96/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
97/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
98/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
99/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
100/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
101/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
102/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
103/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
104/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
105/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
106/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
107/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
108/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
109/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
110/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
111/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
112/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
113/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
114/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
115/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
116/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
117/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
118/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
119/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
120/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe
Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid
121/121 Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid / Borja Sánchez-Trillo | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats