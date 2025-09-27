Las mejores fotos del Atlético - Real Madrid

Un magistral Atlético y un no menos estelar Julián Álvarez enterraron la crisis del equipo rojiblanco y se llevaron por delante al líder, el Real Madrid, con un triunfo de categoría. El delantero, genial, levantó un partido que se le puso cuesta arriba al Atlético cuando Güler firmó el 1-2. Entonces surgió el argentino, otra vez estelar como ante el Rayo Vallecano, para anotar dos tantos, después del 2-2 de Sorloth, que encaminaron una goleada de prestigio y que cerró Griezmann con un 5-2 histórico.
