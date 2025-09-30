IGLESIA
Mbappé recibe la felicitación de sus compañeros tras su tercer gol.
Mbappé recibe la felicitación de sus compañeros tras su tercer gol. / Maxim Shipenkov | Efe

Las mejores fotos del Kairat Almaty-Real Madrid

El Real Madrid se impuso por un contundente 0-5 en su visita a Kazajistán

Mbappé lidera el paseo blanco por Asia (0-5)

Redacción Deportes

Almaty (Kazajistán), 30 de septiembre 2025 - 21:01

El Real Madrid reaccionó a su primera derrota liguera de la temporada endosando una goleada al Kairat Almaty (0-5) en Kazajistán, con un triplete de Kylian Mbappé y tantos de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz, con los que firma el pleno de triunfos en dos jornadas de la Liga de Campeones.

Después del 5-2 recibido este fin de semana ante el Atlético de Madrid en la competición doméstica, el Real Madrid inició la goleada con un primer tanto de Mbappé de penalti a los 25 minutos. Este cerró su triplete en la segunda parte con sus goles en los minutos 52 y 73. Alcanza 60 tantos en la Liga de Campeones y extiende su racha en una temporada en la que ha marcado trece dianas en nueve encuentros.

