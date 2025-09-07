Marc Soler, camino de su triunfo en solitario en la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a España.
Marc Soler, camino de su triunfo en solitario en la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a España. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14

Marc Soler rey de La Farrapona, Vingegaard sujeta a Almeida

Redacción Deportes

La Farrapona, 07 de septiembre 2025 - 10:59

Marc Soler (UAE) anotó la tercera victoria española en la Vuelta con una heroica e "inesperada" escapada que le permitió cruzar la meta de La Farrapona en solitario, celebrando el cumpleaños de su mujer, besando las pulseras de su muñeca derecha, y haciendo inútil la persecución del grupo de favoritos, donde Vingegaard arañó dos segundos como líder, batiendo al esprint a Joao Almeida.

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
1/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
2/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
3/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
4/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
5/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
6/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
7/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
8/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
9/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
10/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
11/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
12/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
13/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
14/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
15/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
16/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
17/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
18/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
19/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
20/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
21/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
22/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
23/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
24/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
25/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
26/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
27/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
28/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
29/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
30/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
31/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
32/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
33/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
34/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
35/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
36/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
37/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
38/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
39/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
40/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
41/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
42/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
43/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
44/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
45/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
46/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
47/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
48/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
49/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
50/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
51/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
52/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe
Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14
53/53 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14 / Javier Lizón | Efe

