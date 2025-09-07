Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14

Marc Soler, camino de su triunfo en solitario en la decimocuarta etapa de la Vuelta ciclista a España.

Marc Soler (UAE) anotó la tercera victoria española en la Vuelta con una heroica e "inesperada" escapada que le permitió cruzar la meta de La Farrapona en solitario, celebrando el cumpleaños de su mujer, besando las pulseras de su muñeca derecha, y haciendo inútil la persecución del grupo de favoritos, donde Vingegaard arañó dos segundos como líder, batiendo al esprint a Joao Almeida.