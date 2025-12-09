Casi mil remeros participarán en el 19º Abierto Internacional el próximo fin de semana en Sevilla

Una imagen de la presentación del Abierto Internacional de Remo en el CEAR de la Cartuja.

El Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR La Cartuja de Sevilla), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, será el escenario del 19º Abierto Internacional de Andalucía de Remo los próximos 13 y 14 de diciembre. A la cita acudirán cerca de 1.000 remeros pertenecientes a 55 clubes.

Esta competición, que alcanza ya su decimonovena edición, constituye la última prueba del calendario anual del remo en Andalucía. Durante el fin de semana, el CEAR La Cartuja reunirá a clubes de España, México, Chile, Francia, Portugal y Gran Bretaña. Las regatas se disputarán sobre 2.000 metros y abarcarán las categorías absoluta, juvenil y cadete, con representantes de nueve comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y País Vasco.

La participación andaluza será especialmente notable, con ocho clubes inscritos. Entre ellos se encuentran el vigente campeón, el Club Náutico Sevilla, y el subcampeón del pasado año, el Real Círculo de Labradores. También competirán el Club de Remo Guadalquivir 86, el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, el Club Tiempo Libre El Ejido, el Real Club Mediterráneo de Málaga, el Club de Remo Linense y el Club Remo de Mar La Línea.

El cartel de la competición que tendrá lugar en el CEAR de la Cartuja. / M. G.

El evento podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Federación Andaluza de Remo. Según la programación inicial, la jornada del sábado se desarrollará de 8:30 a 18:00, mientras que el domingo las pruebas finalizarán a las 13:30, momento en el que se dará paso a la entrega de trofeos a los clubes mejor clasificados.

El 19º Abierto Internacional de Andalucía de Remo está organizado por la Federación Andaluza de Remo con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.

La presentación oficial del campeonato se celebró en la mañana de este martes en el CEAR La Cartuja, con la presencia del presidente de la FAR, Fernando Briones; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz; y la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, junto a otras autoridades.