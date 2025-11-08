¿Qué necesita Alcaraz para terminar el año como número uno?

El español Carlos Alcaraz depende de sí mismo para terminar el año en lo más alto del ránking ATP, logro que ya cosechó en 2022 y que puede repetir durante su participación en las Finales ATP, torneo en el que necesita tres victorias para evitar que el italiano Jannik Sinner, su gran rival, le arrebate el puesto de privilegio.

Las Finales ATP de Turín decidirán no solo quién será el nuevo 'Maestro', sino el dominador del año. Alcaraz y Sinner, los mejores del planeta, son los únicos que optan al trofeo tras una temporada estelar de ambos en la que se han repartido los 'Grand Slam'. Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos para Alcaraz; Australia y Wimbledon para Sinner.

El italiano, que estuvo fuera tres meses (febrero-abril) por sanción en un período sin 'Grand Slam', pudo recuperar a tiempo para llegar a la pelea junto al murciano. Sinner es el vigente campeón de las Finales ATP, en una edición de 2024 en la que no cedió un solo set, y finalizó el año pasado en lo más alto, por lo que defiende ambos trofeos.

Alcaraz, que nunca ha ganado la Copa de Maestros, fue ya número 1 del año en 2022, edición en la que no participó por una lesión en el abdominal.

Alcaraz necesita más de 450 puntos para acabar número 1

El campeón invicto del torneo sumará 1.500 puntos. El español aventaja a Sinner por 1.050 puntos, por lo que debe sumar más de 450 puntos en Turín para garantizarse el número 1 a final de año, independientemente de los resultados de Sinner.

Cada victoria en fase de grupos son 200 puntos. En semifinales 400 puntos. Y la final 500. Por eso las posibilidades de Alcaraz son dos:

Ganar todos sus partidos de la fase de grupos. Un total de 600 puntos.

Llegar a la final ganando dos o un partido de la fase de grupos. En total sumaría más de 450 puntos.

Las posibilidades de Sinner pasan por repetir título

Para acabar en lo más alto, Sinner tiene que ganar el título y esperar que Alcaraz no esté en la final. Aunque tiene diferentes opciones en función de los resultados de Alcaraz.

Si el español no gana ningún partido en Turín, Sinner tiene que ganar el título con al menos una victoria en la fase de grupos.

Si Alcaraz gana un partido de la fase de grupos en Turín y no llega a la final, el italiano tendrá que:

Ganar al menos dos partidos de la fase de grupos

Ganar el título

Si Alcaraz gana dos partidos en Turín y no llega a la final, Sinner deberá ganar el título como campeón invicto.