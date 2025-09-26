La Nocturna de Sevilla pone luz a la noche con su tradicional marea naranja

La XXVII edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir, décimo aniversario de KH-7 como patrocinador principal, se disputó por las calles de Sevilla, tomadas una edición más por la marea naranja de corredores en una edición de récord al alcanzar el límite de 25.000 dorsales –“un aliciente para el año que viene llegar hasta los 26.000”, dijo el alcalde, José Luis Sanz–, dispuestos para una carrera popular que, año tras año, va arraigando cada vez más en la ciudad.

En un circuito de algo más de ocho kilómetros y medio, que bordea el casco antiguo de la ciudad, los ganadores en esta ocasión fueron David Palacio, en la categoría masculina, y Carmen Gutiérrez, en la femenina, a los que se añadió Javi Reja en la categoría especial de handbike, aunque en la tradicional carrera hispalense casi es lo de menos hablar de los vencedores en una cita en la que lo importante, más que nunca, es participar, ya sea disfrazado, una tradición que no se pierde, al trote o andando.

Los que se preparan la cita corren contra sí mismos para bajar su crono personal, otros van en grupo y otros de paseo. Lo importante es cumplir y cruzar la meta, situada en la Glorieta de Buenos Aires, punto también de salida en el que se inició la cita de forma puntual a las 22:00.

Con el pistoletazo de salida comenzó la fiesta de la carrera nocturna con más participación de Europa. Arrancó la cita en el Paseo de las Delicias con una temperatura idónea para realizar deporte. El recorrido llevó a los participantes por el Paseo Colón, Torneo, Resolana, Muñoz León, María Auxiliadora, Racerado, Menéndez Pelayo y la Avenida del Cid para, en un trazado casi circular, volver por el parque de María Luisa para cruzar la meta.

Allí el más veloz fue Javier Reja, el primero en cruzar la meta con su handbike con un tiempo de unos 21 minutos. David Palacio fue el más rápido en hombres y Carmen Gutiérrez, en mujeres. Por detrás de ellos, la marea naranja de corredores que no fallaron a cita que es un clásico ya del calendario de pruebas deportivas en Sevilla para los atletas de todos los niveles, ya que lo importante es participar.