Nuevo paso atrás del Fundación Cajasol Andalucía ante el Sant Cugat (3-0)
Las nazarenas caen de forma contundente en su visita al Sant Cugat y no confirman la mejoría apuntada con su triunfo sobre el actual campeón de liga
Nuevo paso atrás para el Fundación Cajasol Andalucía. Las nazarenas cayeron por un contundente 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) en su visita al Sant Cugat y no confirmaron la mejoría mostrada el pasado sábado contra el actual campeón de la Superliga Iberdrola.
Comenzó bien el encuentro para las nazarenas con un parcial de 5-7 estando muy presentes en bloqueo y con Louise Sansó puntuando por el centro. También sumaron sus primeros puntos Maguilaura Frías y Kira Thomsen por zona cuatro. Una finta de Emery Herman ponía el 5-9 para el Fundación Cajasol Andalucía que estuvo apretando en saque para incomodar la recepción local.
Reaccionó el DSV Sant Cugat hasta el 12-10 a base de buenos ataques de Maira Westergaard y Aina Berbel al saque. Un primer tiempo de Kennedi Evans y dos saques directos devolvieron el partido a la máxima igualdad a catorce puntos. Ane Cengotitabengoa y Cecilia Lopes como máximas anotadoras del Sant Cugat hicieron daño en ataque y pusieron tierra de por medio hasta el 20-16. Poco más pudieron hacer las de Ricardo Torronteras en un final de set que se cerró en 25-20.
El segundo set llevó la misma tónica desde el inicio. La igualdad fue máxima con ambos equipos puntuando por las alas y haciéndose presentes en bloqueo. Las nazarenas subieron el nivel de saque, pero las locales conseguían salir de recepción. Así se llegó al 15-12 y el tiempo muerto de Ricardo Torronteras. Las visitantes tiraron de raza, defensas de Isabel Barón y Maguilaura Frías y consiguieron ponerse por delante en el marcador con 22-23, pero el equipo volvió a atascarse en la rotación y a pesar de las oportunidades terminó cayendo 25-23.
Tocaba dar más para poder sacar algo positivo de San Cugat, pero no lo consiguió el Fundación Cajasol Andalucía para ceder el tercer set también por 25-21.
El Fundación Cajasol Andalucía viajará este sábado a Tenerife donde se enfrentará al Tenerife Libby’s La Laguna a las 19:00 horas en otro encuentro clave para las aspiraciones nazarenas.
