Partido de exhibición Alcaraz-Sinner en Seúl: horario y dónde verlo en directo

El tenis mundial levanta el telón de la temporada 2026 con un duelo que ya es sinónimo de espectáculo. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se citan en Corea del Sur para disputar un partido de exhibición de alto voltaje, una prueba de fuego antes de afrontar el Open de Australia, primera gran cita del curso. Aunque no haya puntos ATP en juego, la rivalidad aseguran máxima intensidad desde el primer golpe.

El choque servirá como primer gran termómetro del año para dos jugadores llamados a marcar la era. Un Alcaraz–Sinner siempre despierta expectación y este encuentro no será la excepción, pese a tratarse de una exhibición. Con Melbourne a la vuelta de la esquina, ninguno de los dos querrá dejar dudas ni regalar sensaciones al rival.

Una rivalidad que llega cargada de antecedentes

El balance reciente entre ambos explica por sí solo la dimensión del duelo. En 2025 se enfrentaron en seis ocasiones y todas ellas fueron finales, un dato que subraya la hegemonía compartida. Jannik Sinner salió vencedor en Wimbledon y en la Copa de Maestros, mientras que Carlos Alcaraz se impuso en Roma, Cincinnati, Roland Garros y el US Open. El murciano cerró la temporada como número uno del mundo, un detalle que añade un punto extra de motivación al italiano, decidido a comenzar el nuevo curso con un golpe de autoridad.

Alcaraz inicia una nueva etapa

Este inicio de temporada llega con cambios importantes en el entorno de Carlos Alcaraz. Tras siete años de relación profesional, el español y Juan Carlos Ferrero pusieron fin a su etapa conjunta a finales de diciembre. Desde ahora, el responsable de guiar al murciano será Samuel López, una novedad que genera expectación sobre los posibles ajustes tácticos y técnicos en su juego. El partido ante Sinner será la primera gran prueba de esta nueva etapa.

Cómo seguir en directo el partido entre Alcaraz y Sinner en Seúl

El partido de exhibición entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, que se disputará en Seúl (Corea del Sur), tendrá lugar el sábado 10 de enero.

El encuentro comenzará a las 08:00 horas (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+, concretamente en Movistar Deportes 1 y en el canal #Vamos.