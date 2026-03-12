Pilar Lamadrid, Antonio Medina y Lucía Guardiola meten a Andalucía en las finales de los iQFoiL Games Cádiz

Pilar Lamadrid, feliz por el nivel que está mostrando en estos iQFoil Games en Cádiz.

Los iQFoiL Games Cádiz 2026 afrontan ya su desenlace en aguas de la bahía de Cádiz tras la celebración este jueves de la penúltima jornada, en la que quedaron definidos los top 10 de cada flota que disputarán este viernes las decisivas medal race por el título. Entre los protagonistas habrá tres regatistas andaluces, Pilar Lamadrid, Antonio Medina y Lucía Guardiola, que lograron clasificarse para las finales tras una intensa fase clasificatoria.

Las condiciones meteorológicas permitieron completar el programa previsto con la disputa de las cuatro últimas pruebas de clasificación, en una jornada en la que los comités alternaron los formatos Course Racing y Slalom en las dos áreas de regata, bajo vientos cercanos a los 13 nudos de intensidad media. Tras esta decisiva jornada acceden a las finales doce regatistas españoles, tres de ellos representantes de Andalucía.

Pilar Lamadrid confirma su dominio

La gran referencia del equipo andaluz volvió a ser la sevillana Pilar Lamadrid, del CN Puerto Sherry, que confirmó su dominio en la categoría senior femenina con una nueva exhibición en el agua. La olímpica española sumó tres nuevos primeros puestos y accede a la medal race como clara dominadora de la clasificación general. Su regularidad a lo largo de toda la semana le permite afrontar la final con una amplia ventaja sobre sus rivales.

Pase lo que pase en la regata decisiva, donde el margen de error es mínimo y el factor suerte también puede influir, la actual campeona de España ha demostrado un excelente momento de forma en esta primera gran cita del nuevo ciclo olímpico.

Junto a Lamadrid disputarán la final femenina la checa Nela Sadilkova, la eslovena Lina Erzen, la estadounidense Dominique Stater, las también checas Kristyna Pinosova, Katerina Svikova y Barbara Svikova, la española Bárbara Winau (CN Arenal), octava clasificada, y las turcas Nurhayat Guven y Merve Vatan.

Antonio Medina luchará por el triunfo senior

También logró su objetivo el malagueño Antonio Medina, del RC El Candado, que aseguró su presencia en la medal race masculina senior. El actual campeón de España competirá este viernes por el triunfo absoluto en sus primeros iQFoiL Games en esta categoría.

Medina ha vuelto a demostrar su competitividad situándose entre los mejores del mundo y será además el único español presente en esta final.

Antonio Medina, durante la jornada de regatas de este jueves. / Sailing Energy

Junto al regatista andaluz estarán el brasileño Mateus Isaac, líder de la clasificación; el estadounidense Noah Lyons; el turco Onur Cavit Biriz; el lituano Rytis Jasiunas; el estadounidense Makani Andrews; los coreanos Taehoon Lee y Gunhak Choi; y el arubeño Ethan Westera, que cerró el top 10.

Lucía Guardiola también entra en la final Sub 19

En la categoría Sub 19 femenina también habrá representación andaluza gracias al pase de Lucía Guardiola, del CN Puerto Sherry, clasificada en quinta posición.

La actual subcampeona de España y campeona de Andalucía ha competido durante toda la regata en los puestos de cabeza y tendrá ahora la oportunidad de luchar por el triunfo en una final que reunirá a las diez mejores regatistas.

El top 10 lo completan la francesa Thea Le Borgne, primera clasificada; la turca Ruya Ugurlu; la francesa Salomé Simon; la hongkonesa Tsz Yuet Cheung; la hongkonesa Ching Suet Yuen; la polaca Zofia Zarzecka; la francesa Emilie Gallot; la española Marta Juncal (CN Can Pastilla); y la regatista de Singapur Angiyal Masticar.

Presencia española en las categorías juveniles

En la categoría Sub 19 masculina, el español Jorge Ruiz (CN Arenal) lidera la clasificación tras una gran fase previa. Le acompañan en el top 10 los neerlandeses Peyton Dits y Finn Brull, el israelí Kfir Nov, el neerlandés Joep Havik, el portugués Diego Borges de Sousa, los españoles Jordi Cerda (CN Arenal) y Jorge Momparler (CN Jávea), el neerlandés Milo Zaal y el austriaco George Böckl.

En Sub 17 femenina, la turca Parla Kabasakal mantiene su dominio al frente de la clasificación antes de la final. Junto a ella estarán la neerlandesa Anna Korevaar, las polacas Maria Miarczynska y Martyna Figura, la turca Zeynep Mavioglu, la polaca Kalina Szostek, la española Patricia Orosa (CN Arenal), la hongkonesa Cheuk Lang Wong, la española Sedna Ortega y la turca Doga Cooker.

En la categoría Sub 17 masculina también habrá doble presencia española en la medal race, con el balear Enric Patiño (CN Arenal), segundo clasificado, y el regatista de Santa Pola Gonzalo Ruiz, cuarto. Les acompañarán el francés Swann Manhaval, el checo Frantisek Burda, el alemán Moritz Schleicher, el turco Ege Ozer, el letón Viljams Preiss, el hongkonés Kwan Ki y los polacos Tymon Wrzesinski y Jan Serafinski.

Las regatas finales comenzarán este viernes a partir de las 10:00 horas, siempre que las condiciones lo permitan. Tras decidirse los ganadores de los iQFoiL Games Cádiz 2026, el campeonato se cerrará con la ceremonia final y entrega de medallas en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.