Pilar Lamadrid arranca en el podio en los iQFOiL Games en la Bahía de Cádiz

Una espectacular imagen con las iQFoil con el Puente de la Constitución de 1812 detrás.

Los iQFOiL Games Cádiz han arrancado este lunes en aguas de la bahía de Cádiz con las cuatro primeras pruebas para las seis flotas participantes: sénior, juvenil (Sub 19) y júnior (Sub 17), tanto en categoría masculina como femenina. La jornada inaugural confirmó el alto nivel del campeonato y dejó además un balance muy positivo para la vela andaluza, con presencia en los puestos de podio y varias actuaciones destacadas.

La competición comenzó alrededor de la una y media de la tarde, con vientos de componente noroeste de unos 12 nudos de intensidad en las dos áreas de regata. El formato Course Racing fue el elegido para las flotas sénior y Sub 19, mientras que los Sub 17 alternaron dos mangas de Course Racing y dos de Slalom, un programa exigente que puso a prueba desde el primer día la regularidad de los regatistas.

Medina, mejor español entre los absolutos

En la flota masculina absoluta, el malagueño Antonio Medina (RC El Candado) firmó un arranque sólido que lo sitúa séptimo en la clasificación general, empatado con el sexto y a un solo punto del quinto puesto. El vigente campeón de España se coloca además como primer Sub 23 y mejor español clasificado tras la jornada inaugural.

El regatista andaluz sumó dos quintos puestos y un undécimo, descartando un 16º, y abre ya una brecha importante respecto al siguiente español, el catalán Sandro Portune, que ocupa el decimoséptimo lugar provisional.

La clasificación absoluta masculina está liderada tras este primer día por el brasileño Mateus Isaac y el turco Onur Cavit Biriz, empatados en cabeza. A siete puntos aparecen el lituano Rytis Jasiunas y el arubeño Ethan Westera, lo que refleja la enorme igualdad que reina en esta flota.

Pilar Lamadrid se mete en el podio

También arrancó con fuerza la sevillana Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry), que se sitúa tercera en la clasificación femenina absoluta, a sólo un punto de la segunda plaza, ocupada por la checa Krityna Svikova.

Las iQFoil a pleno rendimiento en la bahía de Cádiz. / F. A. V.

El liderato es para la también checa Katerina Svikova, que dominó con autoridad la jornada al ganar las tres mangas disputadas. Por su parte, Lamadrid firmó dos terceros puestos y un cuarto, descartando un duodécimo, una tarjeta que la coloca además como mejor española clasificada.

La siguiente representante nacional es la balear Bárbara Winau, situada cinco puestos por detrás de la regatista andaluza.

Lucía Guardiola aprieta la lucha en Sub 19

Otra de las grandes noticias del estreno llegó en la categoría Sub 19 femenina, donde la gaditana Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry) ocupa la segunda posición provisional, a sólo un punto del liderato.

La única regatista que la supera tras la primera jornada es la francesa Salomé Simon, en un mano a mano que promete emociones durante el resto del campeonato.

Guardiola mostró desde el inicio su ambición con una tarjeta muy regular: tercer puesto, segundo y victoria en la cuarta manga, teniendo como peor resultado un cuarto puesto. El tercer lugar provisional lo ocupa la francesa Thea Le Borgne, a dos puntos de la regatista andaluza.

La siguiente española en la clasificación es la balear Marta Juncal, que marcha séptima.

Ruiz y Patiño mandan entre los jóvenes

Entre los Sub 19 masculinos, el liderato corresponde al balear Jorge Ruiz, autor de una jornada casi perfecta con tres victorias parciales y un tercer puesto. Lo siguen, a tres y seis puntos, respectivamente, los neerlandeses Peyton Dits y Finn Brull.

El segundo español en esta categoría es el regatista de Jávea Jorge Momparler, que ocupa la cuarta plaza, mientras que el primer andaluz es Álvaro Pastor (RC El Candado), situado vigésimo provisional.

Entre los más jóvenes, en categoría Sub 17, los primeros líderes son el balear Enric Patiño, entre los chicos, y la turca Parla Kabasakal, en féminas.

Patiño suma dos victorias y un segundo puesto, lo que le permite liderar con dos y cuatro puntos de ventaja sobre el francés Swann Manhaval y el español de Santa Pola Gonzalo Ruiz, tercero.

El primer andaluz en esta flota es Martín Medina (RC El Candado), que ocupa la decimocuarta posición. En la categoría femenina, la primera española es la balear Patricia Orosa, situada séptima.

Tras este primer asalto, los iQFOiL Games Cádiz continuarán este martes, con las primeras salidas previstas a partir del mediodía, en una regata que se perfila ya como uno de los grandes eventos internacionales de la vela olímpica en aguas gaditanas.

La competición está organizada por la Federación Andaluza de Vela y la clase iQFOiL, con sede en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Bahía de Cádiz, y cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, además de la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.