Pilar Lamadrid arrasa en Cádiz y refuerza su liderato en los iQFoiL Games

Pilar Lamadrid celebra uno de sus triunfos en la jornada de este miércoles.

La sevillana Pilar Lamadrid volvió a demostrar su enorme nivel competitivo en la tercera jornada de los iQFoiL Games Cádiz, disputada este miércoles en aguas de la bahía de Cádiz. La regatista del CN Puerto Sherry firmó una actuación impecable con cuatro victorias consecutivas, un pleno que le permite consolidarse con autoridad al frente de la clasificación femenina senior y acercarse con paso firme a la gran final del viernes.

La jornada comenzó más tarde de lo previsto debido a la espera de unas condiciones adecuadas de viento, pero finalmente la bahía ofreció un escenario perfecto para la competición. Con vientos cercanos a los 12 nudos de intensidad media, el comité de regatas pudo completar el programa previsto de Slalom en las dos áreas de competición.

El día se resolvió con cuatro pruebas para las flotas senior y Sub 19, mientras que los Sub 17 disputaron una manga más, igualando así todos los grupos con doce pruebas completadas en total.

Pilar Lamadrid domina la flota femenina

La gran protagonista del día fue Pilar Lamadrid, que firmó una jornada perfecta. La once veces campeona de España se mostró intratable en el agua y logró cuatro triunfos consecutivos que refuerzan su liderato en la clasificación general.

Con este resultado, la regatista sevillana abre una ventaja de diez puntos sobre la checa Nela Sadilkova, segunda clasificada, que no pudo seguir el ritmo impuesto por Lamadrid en esta tercera jornada. La también checa Katerina Svikova se mantiene en la tercera posición, aunque ya a más de una decena de puntos del liderato.

La actuación de la deportista del CN Puerto Sherry confirma su excelente estado de forma en una regata clave del calendario internacional de iQFoiL, la modalidad olímpica de windsurf.

Los españoles siguen firmes en la lucha por las finales

Entre los regatistas españoles también destacó el papel de Antonio Medina, del RC El Candado, que mantiene la quinta posición absoluta en la flota masculina senior. El actual campeón de España conserva así una plaza sólida entre los mejores y asegura su presencia en las finales.

La clasificación masculina senior está ahora liderada en solitario por el brasileño Mateus Isaac, que firmó también una jornada impecable y aventaja en cuatro puntos al turco Onur Cavit Biriz. El estadounidense Noah Lyons ocupa la tercera posición tras superar al lituano Rytis Jasiunas en la última prueba del día.

En la categoría Sub 19 femenina, la pelea por las primeras posiciones continúa muy abierta. La francesa Thea Le Borgne y la turca Ruya Ugurlu se mantienen en cabeza, separadas por apenas dos puntos. Por detrás aparece ahora la hongkonesa Tsz Yuet Cheung, tercera, mientras que la gaditana Lucía Guardiola, del CN Puerto Sherry, ocupa la quinta plaza. La regatista anfitriona perdió dos posiciones pese a mejorar sus parciales, aunque sigue bien posicionada para alcanzar la final.

Igualdad en las categorías juveniles

En la flota masculina Sub 19, el balear Jorge Ruiz dio un paso importante hacia el liderato tras firmar una jornada muy sólida con tres victorias parciales. El regatista del Club Náutico Arenal amplía su ventaja al frente de la clasificación con cinco puntos sobre el neerlandés Peyton Dits, mientras que su compatriota Finn Brull ocupa la tercera plaza, ya a más de veinticinco puntos.

En los Sub 17 masculinos, el balear Enric Patiño se mantiene segundo, aunque ve complicarse su lucha por el liderato ante la regularidad del francés Swann Manhaval, que amplía su ventaja en cabeza. Tampoco fue una jornada favorable para Gonzalo Ruiz, que cedió la tercera posición por apenas un punto frente al checo Frantisek Burda.

Por su parte, en la categoría Sub 17 femenina, la turca Parla Kabasakal continúa dominando con enorme autoridad tras ganar diez de las doce pruebas disputadas, lo que le permite acumular una renta de veinte puntos sobre la neerlandesa Anna Jannieke. La polaca Maria Miarczynska ocupa la tercera posición.

La penúltima jornada de los iQFoiL Games Cádiz se celebrará este jueves a partir del mediodía, con previsión de vientos suaves y varias posiciones todavía por decidir antes de la gran final del viernes.