Piqué denuncia presiones de Lopetegui y Sergio Ramos por el tema independentista

Barcelona/El exfutbolista del Barcelona ha revelado que recibió presiones tanto del entonces seleccionador español, Julen Lopetegui, como del capitán, Sergio Ramos, tras la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 que se celebró en Cataluña.

Así lo ha explicado el exinternacional español en un avance de la entrevista que ha concedido a 'El Nou Clam', una serie documental de la televisión pública catalana sobre la creación del himno del 125 aniversario del FC Barcelona.

Concretamente, Piqué desvela una escena que vivió en una concentración con la selección española después de que el día en el que se celebró el referéndum criticara la actuación policial y se mostrara favorable al derecho de los ciudadanos catalanes a participar en esa votación.

"Fui convocado con la selección española, llego a Madrid, voy a Las Rozas y, sorprendentemente, de noche hablo con Julen Lopetegui y Sergio Ramos y me dicen: 'Gerard, tienes que pedir perdón, porque tú te has posicionado mucho a favor de Cataluña'"

Piqué, según ha recordado en el documental, les respondió: "Yo me he posicionado a favor del derecho a votar, a poder decidir. No haré ninguna declaración, ni pediré perdón".

El entonces internacional español recibió, según cuenta, un papel en el que Lopetegui le había escrito lo que debía decir al respecto en la rueda de prensa.

"Llego a la habitación, leo el papel y lo tiré a la papelera. Volví a bajar y les dije: 'si queréis que haga una rueda de prensa, la hago, pero la haré a mi manera y diré lo que yo crea y no pediré perdón'. Y a partir de ahí siempre que iba a la selección había pitos", ha rememorado.

Piqué, finalmente, compareció el 4 de octubre ante los medios de comunicación en esa concentración de la selección española y abogó por el diálogo para dar la vuelta a la situación política que se vivía en Cataluña.