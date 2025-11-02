El plan de movilidad para los partidos del Betis recupera ante el Mallorca el acceso Norte al aparcamiento P7

Uno de los aparcamientos en La Cartuja para los aficionados del Betis

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que el vial de acceso Norte al P7 del Estadio de la Cartuja vuelve a estar operativo para el encuentro entre el Real Betis y el RCD Mallorca. La medida corrige la restricción aplicada en el anterior partido frente al Atlético de Madrid, cuando el acceso norte quedó temporalmente cerrado por motivos operativos.

Tras resolverse la incidencia, el público podrá acceder nuevamente al aparcamiento tanto por la entrada norte como por la sur, lo que busca mejorar la fluidez del tráfico y la comodidad de los aficionados.

Refuerzo de transporte y limpieza

Con motivo del choque liguero, el consistorio ha puesto en marcha un el habitual dispositivo especial de movilidad, limpieza y seguridad. Tussam reforzará su oferta con 42 autobuses adicionales, distribuidos entre las líneas 2, C1 y C2, además de tres servicios lanzadera que conectarán la estación de metro de Blas Infante–Aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta.

Desde dos horas antes del partido, se incorporarán 18 vehículos extra a las líneas habituales. Tras el encuentro, el servicio contará con 26 autobuses adicionales —entre ocho y diez por línea— repartidos en tres puntos próximos al estadio:

Línea 2 : Juan Bautista Muñoz–Escuela de Ingeniería

: Juan Bautista Muñoz–Escuela de Ingeniería Líneas C1 y C2: Juan Bautista Muñoz, frente al estadio

Además, los servicios especiales serán gratuitos al finalizar el partido.

En el ámbito de la limpieza, el Ayuntamiento desplegará 21 operarios y nueve vehículos para garantizar el mantenimiento del entorno de La Cartuja antes y después del encuentro.

Dispositivo de seguridad y cortes de tráfico para el Betis-Mallorca

El plan de la Policía Local se activará a las 16:00 horas, con el control de estacionamientos, vigilancia de la venta ambulante y primeros cortes en el vial Torre Sur, calle Ciencias rugby con glorieta Beatriz Manchón y avenida del Ocio.

El dispositivo de tráfico entrará en vigor a las 18:00 horas en puntos clave como Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba y glorieta Duquesa Cayetana de Alba con puente de la Barqueta. Solo los vehículos autorizados podrán acceder al estadio, y únicamente hasta una hora antes del inicio del partido.

Los cortes de tráfico se mantendrán desde las 18:30 hasta el final del encuentro. Se permitirá el acceso controlado a los aparcamientos de Gol Norte (P0, P1.1, P1.2, P3, P4 y P5), con entrada desde la SE-20 hacia la glorieta de las instalaciones deportivas de La Cartuja. El P7 zona norte se alcanzará desde la SE-20 por la glorieta de RTVE, mientras que el P7 zona sur se accede desde Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel.

También se ha habilitado una zona de estacionamiento para motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto junto al acceso al túnel sur, frente al rocódromo y en la zona norte de las instalaciones deportivas. El punto de encuentro de aficionados se mantiene en el acceso al túnel sur, junto al P1.