Presentada en Sevilla la Copa de España de la clase Raceboard

Las aguas de la Bahía de Cádiz vuelven a concentrar a la élite del windsurf nacional, en esta ocasión con motivo de la Copa de España de la clase Raceboard. La prueba, programada del 25 al 28 de septiembre bajo la organización del Club de Vela Dársena de Sevilla y la Federación Andaluza de Vela con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la firma ecofriendly Mosetec Climatización, se ha presentado en el día de hoy en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja, en la capital andaluza, donde se han dado a conocer los detalles de la competición.

El acto protocolario de la prueba ha contado con la participación del director general de Eventos e Instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi, acompañado para la ocasión por el presidente de la FAV, Francisco Coro, además de Curro Manchón, secretario nacional de la clase Raceboard, vicepresidente del Club de Vela Dársena y campeón del mundo de la especialidad, y la también campeona intercontinental de esta disciplina del windsurf y dos veces olímpica Blanca Manchón.

Recogiendo el testigo del Campeonato del Mundo celebrado en las mismas aguas de El Puerto de Santa María hace justamente un año, la Copa de España de Raceboard reúne nuevamente a los mejores especialistas de nuestro país en el litoral andaluz. En esta ocasión lo hace de la mano del incipiente Club de Vela Dársena, fundado en Sevilla en la década de los 80 pero que vive una nueva y emergente etapa desde su traslado a las instalaciones de la Federación Andaluza en 2023, donde se ha convertido en referente para los amantes de la tabla larga con orza.

Para la ocasión, y a modo de test de cara al Mundial de la clase, programado en Mandelieu (Francia) del 20 al 25 de octubre, en torno a 60 regatistas procedentes de España e incluso la República Checa y Bélgica han confirmado su participación en una prueba nacional cuyo inicio está fijado para el jueves 25 de septiembre con la apertura de la Oficina de regatas, la confirmación de inscripciones y el control del material de competición.

Las regatas en sí darán comienzo el viernes a las 13:00, hora fijada para la Señal de atención de la primera manga, estando previstas tres al día para un máximo de 9 en total y que tendrán continuidad el sábado y el domingo a partir de las 11:00. En la última jornada, se podría navegar otra adicional en el caso de que se lleven acumuladas cuatro o menos.

Competición abierta y no limitada que incluye las clases Windsurfer y Techno, la Copa de España está dirigida a las categorías sub21, absoluta y Master, para mayores de 40 años. Además, premiará a los primeros clasificados por divisiones de edades: Senior (21-39 años), Sénior + (40-49 años), Gran Master (50-59 años), Veterano (60-61 años) y Superveterano (a partir de 65 años).

En cuanto a los protagonistas, hay que señalar que aspiran al podio deportistas procedentes de 15 clubes de Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña, entre los que destaca por su masiva presencia el anfitrión del Dársena, con 29 tablas en liza. Acuden también por parte andaluza Club Náutico Sevilla, Club Náutico Puerto Sherry, Real Club Náutico de La Línea, Club Náutico Fuengirola y Club de Vela Valdelagrana.

Y tomando como referencia el Campeonato de España celebrado en Jávea (Alicante) en julio, entre los máximos aspirantes a los títulos, destacan los ‘locales’ Alejandro Rivera, vigente subcampeón nacional absoluto; Curro Manchón, tercero en la general y campeón Master; o Eloísa Tarancón, que hizo doblete al coronarse en la general absoluta y entre las sub21. Destaca además la presencia, entre otros aspirantes, de los sevillanos Borja Carracedo, Marc Ribó o Daniel Sánchez, que ya saben lo que es subir al podio en Campeonatos del Mundo.

La Copa de España de la clase Raceboard 2025 está organizada por el Club de Vela Dársena y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Real Federación Española, con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y Mosetec Climatización con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Marina Puerto Sherry, Samsung Climate Solutions, AEDIFICA Arquitectura y Fénix Ingeniería y Arquitectura.