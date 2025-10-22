Rakocevic, una opción sobre la mesa del Caja 87

La grave lesión de Nolan Bertain, rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, obliga al Caja 87 a entrar en el mercado ya en octubre. Con el curso empezado siempre es más complicado, ya que hay que buscar jugadores sin equipo, con el riesgo que ello conlleva en cuanto a ritmo y la necesidad de que sume desde el primer minuto.

La directiva hispalense ya está rastreando las posibilidades y hay una posibilidad ya sobre la mesa con el nombre de un viejo conocido en Sevilla, aunque con otros colores. La opción que se baraja es Nikola Rakocevic, que pasó por las filas del Betis en Primera FEB, aunque no acabó la temporada.

El curso pasado lo acabó jugando en el Cáceres precisamente a las órdenes de Adrià Alonso cuando se lesionó el aleronlituano Erikas Kalinichenko, quedándose a las puertas del ascenso al perder la final entre los campeones de cada grupo contra el Palmer Básket Mallorca. Jugó nueve partidos con un promedio de algo menos de 21 minutos y 12 puntos.

Otra opción que se valora, quizá algo más cara en lo económico, es Kyle Cardaci, escolta que la pasada campaña brilló en el Zornotza aunque son evitar el descenso del equipo. El conjunto sevillano se guardó la plaza de extracomunitario y encajaría en la plantilla.

En el presupuesto del Caja 87 ya se contemplaba en verano la posibilidad de reforzar el plantel, pero el despido de Eloy Ramírez y que el acuerdo con la Fundación Cajasol no saliera adelante ha supuesto ya un bocado a ese remanente económico.

Sin embargo, el objetivo claro del Caja 87 es el ascenso y en la entidad se es consciente de la necesidad de reforzar una plantilla que además de Bertain cuenta ahora con la baja de Franch, sin fecha de vuelta, con Okafor de pretemporada y sin mucha confianza del entrenador en el coriano Joaquín Cebolla, que no jugó ni un segundo ante el Coto Córdoba.

Rakocevic, de 34 años (35 ya el próximo enero) es un clásico de las competiciones FEB y acumula gran experiencia en muchos equipos de Primera FEB y Segunda FEB. En su mejor momento fue uno de los grandes nombres en LEB Oro dando un gran rendimiento especialmente en Cáceres, aunque los últimos años vienen siendo un jugador ya con un rol distinto cuando un equipo necesita alguna pieza ya sobre la marcha, como es el caso ahora del Caja 87, que busca reforzar su perímetro y cubrir la ficha que deja el lesionado Bertain.